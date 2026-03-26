“Es grave”: Foro Penal denunia que tribunales se niegan a entregar constancias de rechazo a solicitudes de amnistía

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, aseguró que esta acción imposibilita ejercer recursos de apelación

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal Miguel Gutiérrez / EFE

La ONG Foro Penal denunció este miércoles que algunos tribunales del país se han negado a entregar a familiares constancias escritas del rechazo a solicitudes de amnistía.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, explicó en un mensaje publicado en X que han recibido múltiples denuncias de este tipo, algo que consideró como «grave», pues imposibilita ejercer recursos de apelación.

“Hemos recibido varias denuncias señalando que algunos tribunales se están negando a darle a los familiares que se las solicitan las copias de las decisiones en las que niegan la amnistía. Es grave porque no se permite apelar de la negativa sin la copia de la decisión”, dijo.

El martes, la Asamblea Nacional aprobó prorrogar por 30 días el trabajo de la comisión que supervisa la ley de amnistía, en un proceso que acumula más de 11.400 solicitudes y ha otorgado más de 8.000 libertades plenas, mientras persisten cuestionamientos sobre su alcance y transparencia.

De acuerdo con el artículo 15 de la normativa, la comisión especial debe desarrollar e implementar mecanismos para el cumplimiento de la amnistía, sin que se establezca un período específico para su trabajo.