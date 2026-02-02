Enrique Márquez, excandidato presidencial de Venezuela, ofrece este viernes 27 de febrero su primera conferencia de prensa en Caracas tras ser excarcelado.

El dirigente político expresó su respaldo a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, al tiempo que manifestó su apoyo a la ruta planteada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para el país caribeño.

“Yo sí creo que esto tiene que terminar en una elección democrática, pero para eso los venezolanos tenemos que construir las condiciones. Nadie lo va a hacer por nosotros”, afirmó.

Calificó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump al discurso sobre el Estado de la Unión como un «reconocimiento al sufrimiento del pueblo venezolano».

Asimismo, saludó la aprobación de la Ley de Amnistía, sin embargo afirmó que la misma «no está completa».

Sobre María Corina Machado

Al ser preguntado sobre si ha tenido contactos con la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Márquez enfatizó que: «No he conversado con ella desde que salí de prisión. No he tenido contacto. No hemos hablado».

Expresó disposición a trabajar conjuntamente con la líder del movimiento Vente Venezuela, pero con énfasis en la inclusión amplia.

«Aspiro a trabajar con ella, pero con todo el país. Uno de los aspectos que hay que superar es la idea de que hay venezolanos mejores que otros», dijo en referencia a divisiones internas en la oposición.

Designación de Saab

Sobre designación de Tarek William Saab como Defensor del Pueblo expresó: «ni siquiera como encargado (…) no merece estar allí, mucho daño el que ha causado (…) «No merece ocupar una posición en el Estado venezolano el señor Tarek William Saab», dijo.

Márquez también aprovechó para exigir la derogación de la Ley de Extinción de Dominio: «No es posible que a alguien metan preso y le quiten su casa». «Esa Ley lo que ha servido es para robar al pueblo venezolano. Esa Ley tiene que acabarse», recalcó.