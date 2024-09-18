Up next
La población del municipio colombiano de Tibú, que forma parte de la convulsa región del Catatumbo, está en riesgo por los continuos enfrentamientos armados entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, alertó este lunes la Defensoría del Pueblo.

«Debido a que el escenario de peligro para la población civil se configura por la intensificación de las disputas entre el ELN y disidencias de las extintas FARC», dijo la Defensoría en un comunicado en el que anunció la emisión de una Alerta Temprana de Inminencia (ATI) para 24 caseríos de Tibú.

Según el organismo, existe un riesgo alto de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

La confrontación involucra al Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y al Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, ambos disidentes de las antiguas FARC, que desde el 16 de enero de 2025  se disputan el control territorial y de las economías ilegales, especialmente los cultivos de uso ilícito que predominan en la zona.

