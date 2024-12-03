Up next
El Arena UniBH de Belo Horizonte, en Brasil, albergó un duelo crucial por el grupo “C” de las eliminatorias de las Américas, donde Venezuela buscaba sorprender al todopoderoso combinado carioca.

Al final –resalta el portal “Meridiano”–, el marcador señaló un 94 a 84 para los amazónicos, quienes supieron aprovechar los errores del elenco vinotinto.

Una Venezuela muy errática

El primer cuarto fue de total dominio brasileño. El conjunto venezolano falló varios ataques, y eso lo aprovecharon los de casa para sacar hasta 12 puntos de ventaja en su momento. Acá, Brasil cerró 28 a 17.

Pero las cosas cambiaron un poco en el segundo cuarto. Y es que las figuras de Edson Tovar y Edwin Mijares se crecieron con varios triples, algo que le permitió a Venezuela acercarse a sólo cuatro unidades.

El problema fue que, sobre el cierre, no estuvieron acertados, y Brasil logró mantener su distancia.

Esta vez los de casa lo ganaron 25 a 21.

Por su parte, el tercer cuarto fue muy similar al primero, con una selección brasileña aprovechando sus ataques, contrario a los venezolanos.

El detalle aquí fue que los amazónicos tuvieron sus lagunas en ataque, y eso lo aprovechó por momentos Venezuela. El parcial concluyó 19 a 19.

Ya en el último cuarto, tanto Venezuela como Brasil no estuvieron muy acertados con su ofensiva en los primeros cinco minutos de juego. Si bien los venezolanos no bajaron los brazos y siguieron atacando, al final los de casa metieron el juego en el congelador con varias ofensivas y algunos tiros libres. Aquí, Venezuela se impuso 27 a 22.

El próximo compromiso de la selección de Venezuela en esta segunda ventana de los clasificatorios FIBA 2027 será el próximo lunes, 2 de marzo, cuando se enfrenten a su similar de Chile.

Mejores anotadores de Venezuela

  • Edwin Mijares | 20 puntos
  • Edson Tovar | 11 puntos
  • Yeferson Guerra | 11 puntos
  • José Ascanio | 10 puntos

Mejores anotadores de Brasil

  • Leo Meindl | 25 puntos
  • Lucas Dias | 16 puntos
  • Wini Silva | 14 puntos
  • Georginho | 10 puntos

(RG).

 

