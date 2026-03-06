808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

El TSJ declara imprescriptible el delito de incitación al odio

Home - Breaking - El TSJ declara imprescriptible el delito de incitación al odio
El TSJ declara imprescriptible el delito de incitación al odio
Breaking
Política
  • 6 de marzo de 2026
By Redacción - 21 segundos ago
0 0 2 minutes read

La organización Acceso a la Justicia calificó este criterio como preocupante, señalando que existe una contradicción técnica y conceptual en la base del fallo, pues las leyes contra el odio suelen ser utilizadas para criminalizar el disenso y sancionar a quienes cuestionan al poder político

TSJ incitación al odio

A través de la sentencia n.° 67, de fecha 26 de febrero, el TSJ estableció que la acción penal por incitación al odio no se extingue | EFE/Miguel Gutiérrez

En una decisión que ha encendido las alarmas de juristas y defensores de derechos humanos, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)dictaminó que el delito de incitación al odio no prescribe con el paso del tiempo.

A través de la sentencia n.° 67, de fecha 26 de febrero, el máximo tribunal del país estableció que la acción penal por este delito no se extingue, otorgándole un carácter de permanencia jurídica que usualmente se reserva para los crímenes más atroces de la humanidad.

El argumento del tribunal

La Sala fundamenta su decisión en el artículo 25 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Según el TSJ, debido a que dicha norma califica estos hechos como violaciones graves de derechos humanos, se les debe aplicar el principio de imprescriptibilidad.

Una interpretación que “distorsiona” el derecho internacional

La organización Acceso a la Justicia calificó este criterio como preocupante, señalando que existe una contradicción técnica y conceptual en la base del fallo, pues las leyes contra el odio suelen ser utilizadas para criminalizar el disenso y sancionar a quienes cuestionan al poder político.

La organización recuerda que, bajo el estándar internacional, las verdaderas violaciones de derechos humanos son aquellas cometidas por el Estado (como la represión o la persecución), y no las expresiones de ciudadanos particulares.

Calificar la opinión crítica, explica, como un delito imprescriptible choca directamente con el artículo 57 de la Constitución venezolana, que garantiza la libertad de expresión sin censura previa.

Efecto inhibitorio en el debate público

El fallo llega en un contexto donde el discurso oficial menciona la “reconciliación nacional”. Sin embargo, para los expertos, ampliar el alcance penal de estos delitos genera un efecto inhibitorio (autocensura) sobre la ciudadanía y el debate democrático.

“La criminalización de la persecución de opiniones sí constituye una violación al derecho humano de libertad de expresión, protegido por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala Acceso a la Justicia.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

SOS Orinoco pide transparencia ante posible exportación de oro venezolano a Estados Unidos

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Aprobaron la exhumación del cuerpo del periodista Walter Alexander Jaimes

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Transparencia Venezuela: Deuda externa nacional superaría los 170.000 millones de dólares

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

“Yo necesito una fe de vida de mi hijo”: madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

EE. UU. autoriza vuelos directos a Venezuela tras filial de American Airlines

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

Queman documentos en la embajada de Cuba en Quito luego de que el presidente Noboa expulsara a todo el personal diplomático de la isla

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

Trump dice que Delcy Rodríguez está haciendo “un excelente trabajo” y que el petróleo está “empezando a fluir” desde Venezuela

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez anuncia que presentará reforma a ley minera tras encuentro con secretario del Interior de EE. UU. al que asistió Diosdado Cabello

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

“Doblarse para no romperse”: el delicado equilibrio de Delcy Rodríguez en Venezuela (y qué poder tiene frente a Trump)

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de Estados Unidos

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

María Corina Machado recorrerá Venezuela al llegar al país, dice su partido

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez pide junto a secretario de Trump que se acelere la reforma de la Ley de Minas en Venezuela

  • 5 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in