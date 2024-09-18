Caracas (EFE).- El secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este jueves que «no hay duda» de que la petrolera estadounidense Chevron puede aumentar su producción a 300.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, tras visitar los campos petroleros que opera la compañía en el país caribeño.

«Se trata de lograr que los dos acuerdos, político y económico, sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron pueda aumentar la producción de esta instalación, esta zona, a los 300.000 barriles por día, no hay ninguna duda al respecto», dijo Wright, según una traducción del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela y su producción durante buena parte de 2025 se calculó entre 225.000 y 240.000 barriles, según expertos.

Fotografía de archivo de un letrero con el logo de Chevron en una estación de la petrolera, en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/EPA/ Allison Dinner

La compañía tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con la estatal PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas en Venezuela.

La visita de Wright a las instalaciones de Chevron

Wright visitó este jueves, junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las plantas que opera Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, en el marco de un histórico acuerdo energético a largo plazo del cual no se conocen detalles.

Esta zona abarca 55.314 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este).

Según la estatal PDVSA, contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en «la mayor reserva de crudo en el mundo», con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos.

EE.UU. y Venezuela avanzan en acuerdos

Wright llegó el miércoles a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez e impulsar un «histórico» acuerdo energético a largo plazo. De momento, no se conoce el período exacto.

La visita de Wright es también la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez (c), junto al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright (c-i), en una de las plantas que opera Chevron en el Orinoco (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores

En la víspera de la visita, el Departamento del Tesoro de EE.UU. relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.

Rodríguez pide que no haya obstáculos en acuerdo con EE.UU.

Tras el recorrido de hoy en el campo operado por Chevron, la presidenta encargada de Venezuela aseguró que está «muy contenta» por la cooperación entre Caracas y Washington, así como abogó porque no haya «ningún» obstáculo en el acuerdo petrolero con Estados Unidos.

«Me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía», aseguró Rodríguez a través de una videollamada en una marcha del chavismo con motivo del Día nacional de la Juventud.

La mandataria encargada afirmó que ha tenido una «agenda muy intensa» con Wright, a quien le mostró el «espíritu de cooperación internacional» de Venezuela.

Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), junto al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright (i), en una de las plantas que opera Chevron en el Orinoco (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores

«Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y estamos haciendo un trabajo extraordinario, como socios que somos, mejorando producción, mejorando las instalaciones, la infraestructura y el mantenimiento y este es el camino de la cooperación», indicó la líder chavista durante la visita transmitida por el canal multiestatal Telesur.

Asimismo, dijo que el 95 % de los trabajadores de la planta que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco son venezolanos, trabajando en un «solo cuerpo» junto a los estadounidenses para beneficio de ambas naciones.

Rodríguez dijo esperar que la relación con EE.UU. «pueda encaminarse en una agenda en el marco de las leyes internacionales y de las leyes de Venezuela», a la vez que reiteró que su país, a pesar «del bloqueo criminal» en su contra, «no se ha rendido».