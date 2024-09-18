La petición de excarcelación del ex jefe del régimen y su esposa fue presentada por el titular de relaciones exteriores venezolano durante una sesión del órgano de derechos humanos en la ciudad de Ginebra, Suiza

El régimen de Venezuela exigió la liberación del ex dictador Nicolás Maduro ante Naciones Unidas (REUTERS/ARCHIVO)

Venezuela reclamó este lunes ante Naciones Unidas la liberación inmediata del dictador, Nicolás Maduro, depuesto y capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, según declaraciones oficiales. El canciller Yván Gilexigió la excarcelación del ex mandatario y de la primera dama Cilia Flores en el Consejo de Derechos Humanos, mientras ambos permanecen bajo custodia en Nueva York, enfrentando cargos por narcotráfico y bajo la autodefinición de “prisionero de guerra”.

Tras la ofensiva militar, Delcy Rodríguezasumió la presidencia y modificó el rumbo diplomático con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. Cedió el control de la industria petrolera, promovió la excarcelación de opositores y promulgó una amnistía general el 19 de febrero, medida que derivó en el cierre del centro penitenciario Helicoide, señalado por denuncias de torturas. El nuevo gobierno inició la remodelación de estas instalaciones para convertirlas en un centro social y deportivo, según informó el ministro de Obras Públicas Juan José Ramírez, quien detalló que el proyecto fue aprobado y está en ejecución.

El mensaje completo publicado por Trump en Truth Social confirmando la detención de Maduro

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que 1.500 personas solicitaron acogerse a la amnistía ante los tribunales. La organización Foro Penal reportó que 65 personas obtuvieron libertad plena en los últimos tres días, según el balance difundido el lunes. Uno de los directores de la ONG, Gonzalo Himiob, precisó que siete excarcelaciones ocurrieron el viernes, quince el sábado y cuarenta y tres el domingo, mientras continúan verificando nuevos casos.

La amnistía ha sido criticada por organismos de derechos humanos, que la consideran insuficiente y excluyente, ya que no abarca los procesos militares, frecuentes en la prisión Rodeo I, donde cerca de doscientos reclusos iniciaron una huelga de hambre el fin de semana. El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, acusado de terrorismo y conspiración, se sumó a la protesta, según testimonios recogidos. La Cruz Roja visitó varias cárceles, entre ellas El Rodeo, para constatar las condiciones de los detenidos.

Jorge Rodríguez adelantó que aproximadamente 11.000 personas en libertad condicional obtenidas durante 27 años de chavismo pasarán a libertad plena en el marco de la nueva ley. Activistas propusieron que el Helicoide, una vez reformado, sea declarado museo de memoria histórica.

Durante su intervención en Ginebra, el canciller Gil defendió que los derechos humanos no deben ser utilizados como herramienta de presión política ni depender de alineamientos ideológicos, y reiteró el llamado al levantamiento de sanciones internacionales. Afirmó que Venezuela está comprometida con el fortalecimiento institucional y no busca “evadir responsabilidades”.

La nueva política de excarcelaciones ha generado reacciones mixtas entre familiares, que celebraron las primeras liberaciones con aplausos, y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los límites de la amnistía vigente.