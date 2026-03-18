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El presidente del Parlamento venezolano señala a Volker Türk como un «enemigo» de su país

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El presidente del Parlamento venezolano señala a Volker Türk como un «enemigo» de su país
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Política
  • 18 de marzo de 2026
By Redacción - 19 segundos ago
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Caracas (EFE).- El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, señaló este martes como un «enemigo» de su país al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien dijo el lunes que su oficina no ha recibido una lista oficial de los presos políticos liberados ni ha tenido acceso sin restricciones a centros de detención pese a haberlo solicitado.

En la sede del Parlamento, en Caracas, tras una reunión en la que participó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el diputado chavista también dijo que Türk «no quiere» a la nación suramericana.

«Ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal, pues bueno, te vas a caer de ese chinchorro, señor Volker Türk, y te recomendaría, a modo de metáfora, que veas el juego de hoy», agregó el funcionario, en referencia a la final del Clásico Mundial de Béisbol, que disputará Venezuela frente al equipo de Estados Unidos.

El Parlamento de Venezuela declara 'persona non grata' a alto comisionado de la ONU para los DD.HH.
Fotografía de archivo del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. EFE/EPA/ Igor Kovalenko

El lunes, el alto comisionado de la ONU aseguró que su oficina no ha recibido de las autoridades venezolanas una lista oficial de los presos liberados tras el ataque de EE.UU. a principios de año y la captura de Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

Türk indicó que ninguna de esas peticiones «ha tenido éxito hasta la fecha» y pidió mayor transparencia en lo referido a la puesta en liberad de los detenidos.

Aseguró que «muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño».

Amnistía parcial aprobada por el parlamento

El canciller venezolano, Yván Gil, rechazó las declaraciones de Türk y lo acusó de tener un «sesgo inmoral» y actuar como una «caja de resonancia de falsedades».

El 19 de febrero, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999, pero que se aplica de forma específica a los vinculados con 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

La Justicia ha otorgado más de 7.000 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares.

Según organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, los tribunales han negado la libertad plena a dos trabajadores de la prensa y al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora y de la líder y nobel de la paz María Corina Machado.

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