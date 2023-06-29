Un grupo conformado por medallistas panamericanos, mundiales y de la región integran la selección de patinaje venezolana que competirá en la XX edición de los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 que se desarrollará próximamente del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

El equipo está conformado en su totalidad por la nueva generación de la disciplina que ya ha dado sus frutos en escenarios a nivel internacional y que llegará a Lima-Ayacucho 2025 con la firme intención de conseguir el mejor arranque para el nuevo ciclo olímpico.

Por las damas lidera el equipo la multimedallista panamericana junior Wilmary Toro. Le acompañará Daniela Bustamante, dos veces medallista mundial de la categoría junior.

El equipo masculino lo encabeza José Carlos Rojas, único de los cuatro patinadores con medalla en eventos de esta serie, el apartado masculino lo completa Roberto García que ha tenido participación en justas universales y en su palmarés en la disciplina acumula múltiples títulos nacionales.

En la edición Bolivariana de Valledupar 2022, el patinaje venezolano sumó una medalla de bronce que conquistó Angy Quintero en la especialidad de fondo 10.000 metros eliminación.

El patinaje de velocidad de los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 se desarrollará los días 6 y 7 de diciembre próximos en el patinódromo del Complejo Panamericano Costa Verde en San Miguel, Lima, en Perú. Prensa Mindeporte

