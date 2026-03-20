El partido de María Corina Machado saludó que Volker Türk pida aclarar el alcance de la amnistía en Venezuela

Vente Venezuela expresó su respaldo al alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas

El partido político Vente Venezuela (VV), encabezado por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, expresó su respaldo a que el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, solicitara a las autoridades venezolanas explicar detalles sobre la amnistíapromulgada en febrero.

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“Saludamos la declaración del Alto Comisionado del Consejo de DDHH de Naciones Unidas que pide clarificar la aplicación de la Ley de Amnistía y el alcance de las excarcelaciones recientes, ante la falta de información pública oficial”, señaló el partido en un comunicado.

En su mensaje, la agrupación instó a la comunidad internacional y a organismos de defensa de derechos humanos a “exigir enérgicamente” la aplicación de la Ley de Amnistía y a mantener la atención sobre la situación en Venezuela.

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El comunicado advierte que no puede prevalecer la “opacidad” y la “discrecionalidad” en el respeto de los derechos en el país.

Volker Türk manifestó el lunes que su oficina no ha recibido de las autoridades venezolanas una lista oficial de los presos políticos liberados tras el operativo de Estados Unidos a comienzos de año, ni ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk (REUTERS/Yamam Al Shaar/Archivo)

Afirmó que ninguna de esas solicitudes “ha tenido éxito hasta la fecha” y reclamó mayor transparencia en las liberaciones.

En respuesta, el canciller venezolano Yván Gil acusó a Türk de mantener un “sesgo inmoral” y de insistir en una “narrativa parcializada” con “acusaciones infundadas” contra el Gobierno chavista.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, calificó al alto comisionado como “enemigo” de Venezuela.

En días recientes, varias ONG denunciaron el rechazo a solicitudes de amnistía, entre ellas la del coordinador nacional de organización de VV, Henry Alviárez, y las de dos periodistas y un grupo de sindicalistas.

La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, abarca un período de 27 años desde 1999, cuando el chavismo asumió el poder, aunque establece que el beneficio alcanza a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.

Hasta el jueves pasado, el Parlamento reportaba 7.727 libertades plenas otorgadas dentro de este proceso: 7.474 personas seguían con libertad restringida bajo medidas cautelares —como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales—, y otras 253 permanecían detenidas.

Las autoridades, sin embargo, no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiarios.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, contaba 508 personas detenidas en Venezuela hasta el miércoles pasado.