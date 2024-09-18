Caracas (EFE).- El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez aseguró este viernes que Estados Unidos tiene pleno entendimiento de la situación del país suramericano así como de lo que se debe hacer para mejorar la crisis social, política y económica, por lo que lo consideró un «gran aliado» para el futuro de Venezuela.

«Voy a ser muy discreto con los comentarios que tenga que emitir alrededor de las conversaciones que allí sostuve», señaló Márquez en rueda de prensa en Caracas, tres días después de acudir al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, en Washington.

Márquez fue detenido en enero de 2025 y excarcelado cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses tras un ataque a Caracas y otras tres regiones cercanas.

El exdiputado dijo que tuvo muchas conversaciones en Washington pero descartó responder si se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque sí señaló estar de acuerdo con el plan de tres fases para Venezuela planteado por el funcionario estadounidense, que consiste en sendas etapas de «estabilización, recuperación y transición».

Además, sostuvo que las acciones del Gobierno de Trump sobre Venezuela abren la puerta a una oportunidad para el país petrolero.

«Creo que las acciones de Norteamérica, del presidente Trump y de Norteamérica, abren la puerta a una oportunidad y así creo que tenemos que verlo los venezolanos», apuntó.

El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa este viernes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez

Los cambios deben ser hechos por los venezolanos

Sin embargo, subrayó que aunque la comunidad internacional puede ser el «motor» de los cambios en Venezuela, estos deben ser hechos por los mismos venezolanos.

Márquez, quien estuvo un año detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, agradeció nuevamente al Gobierno estadounidense por la invitación que le hicieran para estar presente en el discurso del Estado de la nación el pasado martes, donde se pudo reencontrar con su sobrina.

«Hoy digo: gracias presidente Trump por la oportunidad de haber estado allá, gracias por su invitación, amable invitación, que no significa otra cosa sino un reconocimiento al sufrimiento del pueblo venezolano dentro y fuera del país», señaló.

Márquez apareció por sorpresa en el Capitolio en el transcurso del pronunciamiento de Trump ante la sesión conjunta del Congreso, donde alabó nuevamente el operativo estadounidense que el pasado 3 de enero capturó a Maduro, que aguarda ahora juicio federal en Nueva York por narcoterrorismo y conspiración.

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo.

El excandidato fue excarcelado el 8 de enero pasado, cuando el titular del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante» de personas.