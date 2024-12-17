La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos felicitó a la opositora y subrayó que el reconocimiento "refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho".

El bombazo que ha supuesto el reconocimiento de María Corina Machado como nuevo premio Nobel de la Paz, ha sido celebrado por muchos y criticado por otros. Entre los detractores de la decisión está la Casa Blanca, que ha criticado duramente decisión del Comité Nobel de otorgar el premio a la líder de la oposición venezolana, en lugar de presidente estadounidense Donald Trump, a quien algunos sectores conservadores habían postulado nuevamente como candidato al galardón.

En una publicación en la red social X, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, expresó su descontento con la decisión, asegurando que el comité ha demostrado que "antepone la política a la paz". "El presidente Trump seguirá logrando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y no habrá nunca nadie como él, capaz de mover montañas con la sola fuerza de su voluntad", escribió Cheung.

Por su parte, el líder opositor venezolano y ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, ha expresado que el galardón otorgado a la también opositora venezolana es un reconocimiento a "la lucha de una mujer y de todo un pueblo" por la "libertad y democracia" en Venezuela.

"¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya , Venezuela será libre!", escribió González en su cuenta en X.

El también opositor venezolano Leopoldo López aseguró que el premio es también un reconocimiento a "un pueblo decidido al cambio". "Felicitaciones a Maria Corina Machado por este merecido reconocimiento a tu valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los DDHH", señaló López, exiliado en Estados Unidos.

"El alto comisionado de derechos humanos (Volker Türk) ha defendido de forma constante estos valores", agregó en rueda de prensa el portavoz de la oficina Thameen Al Kheetan.

Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el premio. "¡Qué gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia!", ha publicado el líder del PP en X. "¡Qué alegría tan grande! Siempre a tu lado", ha agregado el líder del PP, formación que en los últimos años ha mantenido una relación estrecha y constante con los principales líderes de la oposición venezolana y que siempre ha considerado a Machado como un símbolo de la resistencia democrática frente al Gobierno de Nicolás Maduro.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que cree que el presidente estadounidense Donald Trump "estará algo disgustado o tendrá alguna decepción" después de haber conocido el veredicto de los Nobel.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado que "Venezuela tendrá pronto una presidenta". "¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz", ha escrito Ayuso en la red social X.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha celebrado en X la concesión del Nobel de la Paz a María Corina Machado, a la que considera "una amiga y una aliada".

Ha destacado que encarna en Venezuela y en todo el mundo "el coraje absoluto, la fuerza de la razón y la esperanza de millones de personas" que creen en la libertad. "¡Abajo la tiranía y sus aliados!", ha exclamado Abascal, mientras que el eurdiputado y jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha resaltado que este "merecido" galardón sirve para "volver a poner el grito de libertad del pueblo venezolano en el centro de la discusión" y también para que el propio premio "recupere la dignidad".