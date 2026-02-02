El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, compareció este sábado en una entrevista con la cadena estadounidense NBC para denunciar la «guerra impuesta» a la república islámica por Estados Unidos e Israel con sus ataques de esta mañana dirigidos contra los centros de poder del país y evaluar la situación actual al indicar que, hasta donde él tiene conocimiento, tanto el líder supremo Alí Jamenei como el presidente Masud Pezeshkian siguen vivos.

Araqchi confirmó la muerte de «dos comandantes» no identificados y restó importancia al impacto estructural de sus fallecimientos. «No es un gran problema», declaró a la cadena norteamericana, donde justificó la respuesta iraní a las bases militares de EE. UU. en la región.

«Lo que hemos hecho ha sido atacar a los refuerzos militares de Estados Unidos, no a los estadounidenses en su propio país», declaró el ministro iraní antes de insistir que «Estados Unidos nos está atacando y no comprendo cómo alguien no puede entender este simple hecho».

«Espero que la gente entienda que no queremos atacar a los estadounidenses», insistió.

Para la reapertura de las negociaciones, Araqchi puso como condición que Estados Unidos cese primero sus ataques pero no quiso hacer promesas porque «el pueblo iraní está furioso», dijo.

Europapress