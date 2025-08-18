Olas Tropicales en Ocumare de la Costa: bienestar caribeño con promociones irresistibles. Posada frente al mar en El Playón (Aragua) ofrece piscina, Wi?Fi, planta eléctrica y tarifas desde 30?USD por noche.

Ocumare de la Costa, estado Aragua – Olas Tropicales es un refugio frente al Caribe donde la relajación y la naturaleza se encuentran. Ubicada en El Playón, esta posada familiar brinda una experiencia completa con piscina privada, áreas sociales ideales para compartir, apartamentos equipados (entre 7 y 10 personas), aire acondicionado, cocina equipada, TV por cable, Wi?Fi, planta eléctrica, estacionamiento, cocina exterior común y un caney con parrilleras para el disfrute al aire libre. Atendida personalmente por sus dueños, la propuesta promete confort, privacidad y ese calor humano típico caribeño.

Los visitantes pueden aprovechar tarifas competitivas: habitación matrimonial por 30?USD, triple por 40?USD y cuádruple por 50?USD por noche. También está disponible un apartamento para 7 personas por 100?USD por noche, con alojamiento mínimo de 4 personas.

Además, Olas Tropicales coordina actividades en La Ciénaga de Ocumare, desde paseos en kayak hasta almuerzos y momentos de relajación en este humedal de aguas turquesas, parte del Parque Nacional Henri?Pittier. Una opción ideal para quienes buscan naturaleza, relajación y aventura.

Con propuestas gastronómicas que incluyen paellas memorables y mucho más, la posada se perfila como una escapada completa y sin complicaciones.

Reserva tu estancia ya y vive el encanto caribeño con todas las comodidades en Olas Tropicales. Visita<a href=»https://olastropicales.com»> olastropicales.com o sigue su Instagram @olastropicalesoficial para más detalles.

Más información:

