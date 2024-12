Estás invitado. El juego del calamar 2. 26 de diciembre en Netflix.

Mientras los espectadores ven sus emociones desbordarse al presenciar las crueles muertes de los personajes en “El juego del calamar”, Hwang Dong-hyuk, creador, guionista y director de la serie, experimenta sensaciones completamente opuestas. “Cuando los personajes morían, les decía a los actores en su último día: ‘¡Oh, no! ¡Qué triste! No los veré mañana’, pero siempre sonreía por dentro”, confesó en una entrevista reciente con Associated Press.

¿Qué hay detrás de esta aparente contradicción? Para Hwang, esas muertes son mucho más que un recurso narrativo: son el núcleo emocional y simbólico que sostiene la historia de esta competición letal.

Para el director, diseñar estas muertes, que son parte crucial de la narrativa, no fue tarea fácil debido al tamaño del elenco. “El programa tiene un elenco enorme y fue realmente difícil manejar a todos en el set”, admitió. Sin embargo, estas despedidas formaron parte del desarrollo de la historia y también de un desafío personal en términos artísticos y emocionales.

El creador confesó emociones encontradas al despedirse de los actores durante las impactantes escenas de las muertes de los personajes (REUTERS/Daniel Cole) El creador confesó emociones encontradas al despedirse de los actores durante las impactantes escenas de las muertes de los personajes (REUTERS/Daniel Cole)

Después de una primera temporada que capturó la imaginación global, Hwang analizó la segunda parte de esta trama, protagonizada nuevamente por Lee Jung-jae. La serie sigue centrada en una competición secreta en Corea del Sur, donde los participantes, cargados de deudas, buscan ganar un gran premio en efectivo sin saber que perder implica la muerte.

Una idea forjada con esfuerzo y paciencia

Hwang imaginó originalmente “El juego del calamar” hace 15 años como una película de dos horas. Sin embargo, el proyecto se enfrentó al desinterés de financiadores y actores, lo que llevó a que terminara archivado por un tiempo. El director admite que este sueño no se desvaneció: “Aprendí que no debo rendirme. Si amas algo y quieres crearlo, puede que no funcione ahora, pero el momento puede llegar más adelante”, expresó Hwang. Eventualmente, la idea evolucionó hacia una serie de televisión, que encontró su hogar ideal en Netflix.

La idea inicial de la exitosa serie fue concebida hace más de 15 años como un guión de película (Netflix) La idea inicial de la exitosa serie fue concebida hace más de 15 años como un guión de película (Netflix)

Hwang nunca anticipó el impacto cultural que tendría su creación. “Nunca en mis sueños más locos pensé que iba a ser tan grande”, reconoció. El impacto no solo ha sido evidente en la audiencia global, sino también en la resonancia crítica, con nominaciones y premios que, según expertos, colocando a la serie como un referente del entretenimiento contemporáneo.

Cambios sociales y nuevos enfoques

La segunda temporada de “El juego del calamar” trae un cambio notable: la incorporación de personajes más jóvenes. Al explicar esta decisión, Hwang señaló: “Cuando estaba creando la primera temporada, pensé que era muy difícil estar hasta el cuello de deudas cuando solo tienes entre 20 y 30 años. Pensé que tenías que ser al menos de mediana edad para necesitar dinero y querer unirte al juego del calamar”.

La producción enfrentó rechazos durante años antes de transformarse en un fenómeno global gracias a su lanzamiento en una plataforma digital (Netflix) La producción enfrentó rechazos durante años antes de transformarse en un fenómeno global gracias a su lanzamiento en una plataforma digital (Netflix)

Sin embargo, el panorama social ha cambiado drásticamente, y el director quiso reflejar esa nueva realidad. “Ahora siento que hay menos trabajos decentes para los jóvenes y sienten que trabajar duro ni siquiera los lleva a la clase media. Quieren ganar el premio gordo. Por eso invierten en criptomonedas”.

Esta evolución del perfil de los personajes también busca exponer las dificultades económicas de los jóvenes en Corea del Sur. Según Hwang, “muchos jóvenes de entre 20 y 30 años recurren a los juegos de azar en línea”. Esta conexión con problemas reales fortalece la relevancia cultural de la serie.

Mirando al futuro: más allá de “El juego del calamar”

Hwang también avanza en otros proyectos. Aunque con cautela reveló algunos detalles sobre su próxima película, que situará la acción entre 10 y 20 años en el futuro: “Es más oscura que ‘El juego del calamar’. Será bastante cruel, bastante triste, pero al mismo tiempo bastante peculiar y divertida”, comentó.

Lee Byung-hun, el director Hwang Dong-hyuk y Lee Jung-jae asisten a una proyección de la temporada 2 de «El juego del calamar» en el teatro Metrograph en Manhattan, Nueva York (Reuters) Lee Byung-hun, el director Hwang Dong-hyuk y Lee Jung-jae asisten a una proyección de la temporada 2 de «El juego del calamar» en el teatro Metrograph en Manhattan, Nueva York (Reuters)

A pesar de las ofertas recibidas tras el éxito de la primera temporada, Hwang asegura sentirse más cómodo trabajando con actores coreanos y rodando en su lengua natal. No obstante, mantiene abiertas las puertas a colaboraciones internacionales: “Si me encuentro con un guion increíble, ¿por qué no? Me encantaría trabajar con Jake Gyllenhaal”, mencionó.

Con la tercera temporada ya grabada, Hwang adelanta que superará a la segunda. “Es mejor que la segunda temporada”, aseguró el director sin entrar en detalles. Por ahora, el furor por la segunda mantuvo a los fanáticos en vilo, mientras la crítica reconoce su relevancia con nominaciones a premios como los Globos de Oro.