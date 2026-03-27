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El hijo de Nicolás Maduro tacha de «ilegítimo» el proceso judicial contra su padre y Cilia Flores en EE.UU.

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El hijo de Nicolás Maduro tacha de «ilegítimo» el proceso judicial contra su padre y Cilia Flores en EE.UU.
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Política
  • 27 de marzo de 2026
By Redacción - 7 segundos ago
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Caracas (EFE).- El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra tachó de «ilegítimo e ilegal» el proceso judicial contra su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores, quienes enfrentan este jueves su segunda audiencia en un tribunal de Nueva York tras ser capturados durante un ataque militar en Caracas y acusados de cargos relacionados con narcotráfico.

En un acto organizado en apoyo a Maduro en Caracas y tras el inicio de la audiencia, el dirigente chavista dijo que el proceso, «en su origen, es ilegítimo e ilegal», por lo que pidió elevar la voz «por la verdad, la justicia, la paz y por la libertad» de su padre y de Flores, también diputada.

«Hoy Venezuela y el mundo se levantan para elevar la voz más poderosa que puede tener un ser humano y una sociedad, que es la verdad, y aunque sean poderosos en medios de comunicación e intenten imponer narrativas, (…) nosotros, con la verdad real, con los hechos, siempre encontramos un huequito para colarnos», dijo.

Nicolás Maduro está «fuerte», según su hijo

Maduro Guerra, quien más temprano expresó su confianza en el retorno de ambos al país suramericano, aseguró el lunes que los dos están «muy bien, fuertes» y «con mucho ánimo», y señaló que su padre, «delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días».

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de dos delitos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismocomo un «prisionero de guerra».

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