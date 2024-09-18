Rusia y el montaje de redes de infiltración y desinformación en varios países. Un detenido en República Dominicana se suma a la lista de antecedentes.

En Junio de este año, el entonces vocero, actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, reveló la existencia de una investigación de la Secretaría de Inteligencia de Argentina que identificó a dos ciudadanos de Rusia a cargo de una organización sospechada de espionaje. No obstante, este caso es apenas una línea de una red mucho más amplia a nivel mundial.

¿Qué es el proyecto Lahtka?

Existen sospechas que todos los casos que parecen aislados, tienen un denominador común, su vinculación con el proyecto «Protecto Lakhta», el mismo tomael nombre del barrio en el que se fundó la agencia y cuya misión era difundir falsa información en todo el mundo. Al principio los objetivos eran Ucrania y otros países europeos. Pero con el avecinarse de las elecciones presidenciales de 2016 el foco principal comenzó a ser Estados Unidos. intervinieron en cientos de cuentas en las redes sociales, creando perfiles falsos de estadounidenses para que se transformaran en «líderes de la opinión pública» e inflamar el debate a través del «soporte a grupos radicales, usuarios descontentos con la situación social y económica y movimientos sociales de oposición». Un informe revela que la organización compartió 80 mil posteos entre 2016 y 2017. Según Facebook, más de 126 millones de estadounidenses vio en algún momento la propaganda rusa. Hubo 131 mil tuits y más de 1000 videos subidos a YouTube.

¿Fue clave en la derrota de Hilary Clinton? Se desconoce, pero en 2016, Donald Trump obtuvo 2,8 millones de votos menos de votos populares , pero ganó la elección justamente prevaleciendo en los estados inestables, en algunos casos por pocos miles de votos. En el sistema electoral de EEUU, gana quien obtiene mas electores para el Colegio Electoral, no quien sacó más votos.

La pista Argentina sobre el espionaje ruso

En Junio de este año, el entonces vocero del gobierno de Argentina y actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, reveló de una investigación del servicio de inteligencia que culminó con la detención de dos ciudadanos rusos, el líder de una organización denominada ‘La Compañía’ que fue identificado como Lev Konstantinovich Andriashvili, un ciudadano ruso radicado en Argentina, acusado de ser el encargado de recibir el financiamiento y promover vínculos con los colaboradores locales. y su esposa, Irina Iakovenko, también radicada en Argentina. Según el Gobierno argentino, esta entidad tendría por objetivo “conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino”, a través de la creación y difusión de contenidos en redes sociales, influencia sobre ONG locales y obtención de información política, entre otras tareas.

Por otro lado, la misma investigación reveló que esta organización estaría vinculada al ´Proyecto Lahkta. Asimismo no sería el primer caso de espionaje ruso en Argentina. Bien conocido fue el caso de Ludwig Gisch que decía haber nacido en Namibia aunque luego se radicó en la Argentina y obtuvo la ciudadanía y su mujer que decía llamarse María Rosa Mayer Muños y ser oriunda de Grecia, aunque también aclaró ser argentina por opción. Tuvieron dos hijos y poco antes de la pandemia decidieron emigrar a Europa. En Buenos Aires vivieron en el noveno piso alquilado en O’Higgins al 2100, esquina Mendoza, en plena Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo en 2022 afirmaron que estaban hartos de la inseguridad de las calles de Buenos Aires, y se radicaron en Eslovenia. Él montó una pequeña empresa de informática; ella, una galería de arte. Y comenzaron a viajar, juntos o por separado, por Europa y a la Argentina. Sin embargo, tras ser detenidos en Eslovenia, salió a a luz que integraban el SVR, el Servicio de Inteligencia Exterior de ese país, para quien operaban como cuerpo de élite asignados por el régimen de Vladimir Putin a diversas tareas de espionaje. En realidad eran Artem Dulcev y Anna Dulcev, admitieron los cargos de espionaje debido a que eran «agentes encubiertos»y retornaron a su país, donde fueron recibidos por el presidente ruso.

La pista brasilera

Argentina no fue el único caso en el continente que sufrió este tipo de operaciones, la operación de contraespionaje brasileña, según medios, se conoció como Operación Este y se detectó que no estaban tanto espiando Brasil, sino que usaban el país como “fábrica” para construir identidades creíbles, abrir empresas, tener relaciones personales, para luego ser enviados a otros destinos Brasil fue elegido por varias ventajas: la comunidad internacional acepta bastante bien el pasaporte brasileño, lo que facilita movilidad. Uno de los casos más conocidos es Sergey Vladimirovich Cherkasov, quien usaba el nombre “Victor Muller Ferreira”. Además al menos 9 personas rusas fueron identificadas con identidades brasileñas falsas. Algunos de estos “espías brasileños” ficticios tenían perfiles muy diversos: un joyero, una modelo rubia, un estudiante universitario, un investigador, parejas casadas, etc.

La investigación brasileña duró varios años (dicen que al menos 3 años y se detectaron “fantasmas”: personas que tenían documentos brasileños legítimos (como actas de nacimiento), pero no había registro de que hubieran vivido en Brasil antes, lo que levantó sospechas

Los espías de Rusia en América Latina

El caso en República Dominicana

En septiembre, las autoridades dominicanas informaron sobre el arresto en Bávaro, provincia La Altagracia, de Dmitrii Novikov, un ruso de 25 años acusado de manejar desde el país una red de ciberinfluencia vinculada a Lakhta. De acuerdo con los reportes oficiales, Novikov creaba y difundía contenido en redes sociales con fines de desinformación política, al tiempo que utilizaba criptomonedas como Bitcoin y Ethereum para financiar sus operaciones. Durante el operativo, se incautaron evidencias que lo relacionan no solo con propaganda digital, sino también con la venta y distribución de armas de fuego, lo que amplía la magnitud del caso. Las autoridades locales han comunicado su preocupación dado que consideran que «La Compañía», ha dejado de ser un problema lejano para convertirse en un desafío real para la seguridad y estabilidad democrática de República Dominicana.