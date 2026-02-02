El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá esta noche en sesión de emergencia ante la operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra los centros del poder político y militar de Irán, y el consiguiente contraataque regional efectuado por la república islámica contra suelo israelí y las posiciones militares norteamericanas en la zona.

La reunión fue convocada a petición del presidente francés, Emmanuel Macron.

El ataque conjunto contra Irán persigue, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la aniquilación de todas las estructuras de poder que llevaban en vigor casi medio siglo desde el triunfo de la Revolución Islámica.

El Ejército israelí confirmó que entre sus principales objetivos se encuentra la cúpula de liderazgo israelí, comenzando por Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian. Los objetivos, ha precisado el Ejército incluían lugares donde se reunían «representantes de alto rango de la cúpula política y de seguridad de Irán».

Irán denunció el ataque como una agresión a su soberanía y pedido a la comunidad internacional que declare al unísono su repulsa. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, explicó esta tarde que, hasta donde él tiene entendido, ambos líderes siguen con vida.