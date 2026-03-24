808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

El chavismo marcha en Caracas para exigir el fin de las sanciones en medio del acercamiento con EE.UU.

Home - Breaking - El chavismo marcha en Caracas para exigir el fin de las sanciones en medio del acercamiento con EE.UU.
El chavismo marcha en Caracas para exigir el fin de las sanciones en medio del acercamiento con EE.UU.
Breaking
Política
  • 24 de marzo de 2026
By Redacción - 36 segundos ago
0 1 2 minutes read

Caracas (EFE).- Miles de simpatizantes del chavismo marcharon este lunes en las calles de Caracas para exigir la eliminación de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en medio del acercamiento entre el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez con la Administración de Donald Trump.

Ondeando la bandera nacional y con pancartas a favor de la paz, los manifestantes se congregaron desde la mañana en la Plaza Morelos, donde se encuentra la sede de la Defensoría del Pueblo, y marcharon hasta la Plaza Caracas, donde estaba prevista también la llegada de una marcha de sindicalistas que exigían al Gobierno un aumento salarial y que finalmente no pudo llegar.

Desde la tarima principal, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela ha sido víctima de «las más perversas sanciones económicas» por los Gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y «otros que se han creído que pueden sancionar a nuestro país».

El chavismo marcha en Caracas para exigir el fin de las sanciones en medio del acercamiento con EE.UU.
Simpatizantes del chavismo participan en una manifestación para exigir la eliminación de las sanciones económicas contra el país, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En este sentido, dijo que la lucha por el levantamiento de sanciones le conviene a todo el país porque esto traería el regreso de las «condiciones» del Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

«Volveremos a la construcción de viviendas, a un sistema de salud poderoso, al sistema de salarios más altos de América, volveremos a una educación con todo», prometió el también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Cabello añadió que la lucha de los trabajadores es la misma que la del chavismo, pero aclaró que también hay «otras luchas» que atender.

Piden el desbloqueo de Venezuela 

En la manifestación participaron militantes del PSUV y otras organizaciones que apoyan al chavismo, así como trabajadores de instituciones públicas.

Carlos Moreno, trabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dijo a EFE que salió a marchar para exigir que desbloqueen a Venezuela y se reconozca el derecho del país suramericano a comerciar libremente con otros países.

Moreno dijo reconocer que la presidenta encargada «está avanzando firmemente» desde que asumió el Ejecutivo, pero consideró que «no es suficiente» porque no ha logrado la liberación del presidente Nicolás Maduro, capturado durante el ataque militar estadounidense el pasado 3 de enero.

«Exigimos su liberación y exigimos que se eliminen las sanciones para que el pueblo pueda seguir mejorando la situación económica que nos ha venido consumiendo hasta ahora», declaró.

El chavismo marcha en Caracas para exigir el fin de las sanciones en medio del acercamiento con EE.UU.
Fotografía de un simpatizante del chavismo durante las marchas de este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Por su parte, Jonás Reyes dijo a EFE que salió a marchar para exigir las sanciones -que consideró «ilegales, inmorales, coercitivas» de Estados Unidos y de «sus lacayos» de Europa.

Desde que asumió el Gobierno encargado, Rodríguez inició un proceso de acercamiento con Trump, que llevó a reanudar las relaciones diplomáticas y a lograr acuerdos en materia energética, incluyendo el alivio de algunas sanciones en los sectores de hidrocarburos y minería.

Rodríguez -que ha llamado a Trump su «socio» y «amigo»- ha insistido en pedir el cese total de las sanciones impuestas contra Venezuela.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Nicolás Maduro está con «mucho ánimo» a dos días de la segunda audiencia de su juicio, dice su hijo

  • 24 de marzo de 2026
Breaking

Royal Caribbean cancela decenas de cruceros que zarpaban de Miami en 2027, según reportes

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

El iPhone Air después de seis meses: esto es lo que me encanta, lo que no me gusta y por qué es “el teléfono que más me ha hecho dudar…

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Retiran más de 60.000 autos Hyundai por fallas

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez decreta el racionamiento eléctrico durante 45 días en Venezuela y culpa a los rayos del sol

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

45 días de racionamiento eléctrico en Venezuela propuso Delcy Rodríguez

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez anunció un plan de “ahorro de energía” porque “rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela”

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Eduardo Torres, abogado de la ONG venezolana Provea, anuncia que recibió la libertad plena por la amnistía

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

La salida de Padrino López corta la influencia de Rusia sobre un chavismo que busca continuidad

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Amnistía Internacional alerta que ley de amnistía en Venezuela favorece al Estado

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Más de 8.000 personas recuperaron la libertad en Venezuela tras el primer mes de la Ley de Amnistía, según el Parlamento

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Iván Simonovis cuestiona el poder de Diosdado Cabello dentro del chavismo: “Está completamente apaciguado”

  • 23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in