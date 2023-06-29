Caracas FC culminó la temporada 2025 con un boleto asegurado a la fase nacional de la Copa Sudamericana 2026, según resalta el portal “Líder en Deportes”.

El equipo rojo finalizó en la séptima casilla de la tabla acumulada de la Liga Futve, con 37 puntos, 29 goles a favor y 32 en contra.

En la Copa Venezuela, el equipo capitalino trascendió hasta los cuartos de final, ronda en la que fue eliminado por el Deportivo La Guaira.

En el ámbito internacional, los dirigidos por Fernando Aristeguieta culminaron terceros del grupo “H” de la Copa Sudamericana, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

En el proceso, el equipo 12 veces campeón nacional logró la transferencia del delantero Ender Echenique al FC Cincinnati, de la MLS de Estados Unidos.

El mejor goleador de los avileños en el año fue Jeriel de Santis, quien perforó las redes en 14 oportunidades, ocho por Liga Futve, cuatro por Copa Venezuela y dos por Copa Sudamericana.

El guardameta Frankarlos Benítez, de 21 años de edad, se perfila como uno de los mejores talentos del fútbol local, mientras que José «Tucani» Hernández Chávez alcanzó su primera convocatoria con la Vinotinto, gracias a sus buenas actuaciones (RG).