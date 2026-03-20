El arquitecto del saqueo. Alex Saab y la maquinaria criminal que devastó a Venezuela

Alex Saab construyó un imperio de corrupción, lavado de dinero y presuntos vínculos con el narcotráfico bajo la complicidad del régimen de Maduro.

Así lo consignó el sitio de periodismo de investigación https://www.elarchivo.com/investigaciones/el-arquitecto-del-saqueo-alex-saab-y-la-maquinaria-criminal-que-devasto-venezuela-n5326823

Pocos personajes encarnan con tanta crudeza la podredumbre del chavismo como Alex Nain Saab Morán. Este empresario colombiano de ascendencia libanesa, nacido en Barranquilla, es conocido con el alias “el empresario del hambre” por sus negocios con el programa CLAP, y desde 2017 es investigado como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Su historia no es solo la de un hombre que se enriqueció a costa del Estado: es el retrato de un régimen que convirtió el hambre de su pueblo en un negocio, y la corrupción en un sistema de gobierno.

Hoy, con Maduro detenido en Nueva York enfrentando cargos de narcotráfico y el propio Saab bajo arresto en Venezuela a pedido de Washington, el entramado criminal que ambos construyeron comienza a derrumbarse, arrastrando consigo décadas de mentiras y saqueo.

La magnitud de la corrupción que rodea a Saab desafía cualquier escala moral. Saab participó en dos programas financiados por el gobierno venezolano: la Gran Misión Vivienda Venezuela, destinado a la construcción de casas para los pobres, y el programa CLAP, para la entrega de alimentos a familias de bajos ingresos. A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Saab importó materiales prefabricados desde Ecuador a Venezuela, pero el número de casas construidas fue inferior al previsto y se utilizaron materiales de baja calidad adquiridos a precios muy bajos, aunque las facturas reflejaban un valor muy superior. Lo que el régimen presentó al mundo como política social fue, en realidad, un sofisticado mecanismo de desvío de fondos públicos. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab y su socio desviaron más de 350 millones de dólares a cuentas en el exterior. El chavismo usó la pobreza como materia prima de su negocio.

El programa Clap

Quizás el capítulo más sórdido de esta historia sea el del programa CLAP. Creado por Maduro en 2016 con la fachada de combatir la escasez alimentaria, la corrupción que operó el programa CLAP permitió que Maduro y sus allegados robaran al pueblo venezolano, usando los alimentos como medio de control social, para premiar a sus partidarios políticos y castigar a opositores, mientras se quedaban con cientos de millones de dólares mediante múltiples estratagemas fraudulentos.

Las cajas que llegaban a los hogares más vulnerables no eran un gesto humanitario: eran el anzuelo de un sistema de dominación. En 2018, autoridades colombianas decomisaron 15 contenedores con 25.000 cajas de alimentos en el puerto de Cartagena destinados a Venezuela como CLAP; el INVIMA encontró una plaga de gorgojo en los productos perecederos, y se detectó contaminación y descomposición en los alimentos de las cajas. Semana Así se alimentaba, literalmente, a los más pobres de Venezuela.

Las operaciones de Saab no se limitaron al mercado de los alimentos. A través de dos empresas ligadas a Saab —Libre Abordo y Schlager Business Group— se desarrollaron esquemas de “petróleo por alimentos” y “oro por alimentos”. Venezuela envió al menos 900 millones de dólares en oro que se convirtió en efectivo y luego se usó para pagar la comida del programa CLAP. Este entramado cruzó fronteras y jurisdicciones, expandiéndose por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos. En este contexto, las autoridades estadounidenses sospechan que parte de los fondos presuntamente blanqueados podrían estar vinculados con dinero proveniente del narcotráfico, lo que ampliaría considerablemente la gravedad de las investigaciones.

Venezuela, un Estado mafioso

Para analistas como los del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Venezuela es un “Estado mafioso” donde dos de los más cercanos confidentes de Maduro —Tarreck El Aissami y Diosdado Cabello— fueron implicados en la masiva operación de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles. En ese ecosistema, descartar vínculos entre el entorno de Saab y las redes del narco resulta, cuando menos, ingenuo.

El costo humano de este saqueo es incalculable. Saab fue descrito por Vanessa Neumann, representante del gobierno interino venezolano ante el Reino Unido e Irlanda, como “una figura clave en el pillaje de las reservas nacionales, que se benefició del sufrimiento del pueblo y proporcionó redes internacionales cada vez más criminalizadas para el régimen de Maduro.” Mientras Saab construía su fortuna, un portal venezolano de periodismo de investigación A denunció que Saab recibió 159 millones de dólares del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero solo entregó productos por valor de 3 millones de dólares.

El dinero que debía construir casas, llenar despensas y sostener vidas se evaporó en cuentas offshore, mientras Venezuela se convertía en el país con la mayor crisis humanitaria de su historia reciente en América Latina. La pobreza no fue un efecto colateral del chavismo: fue su producto más acabado.

Lo que sabe Saab

Los investigadores estadounidenses creen que Saab puede ofrecer información detallada sobre las redes financieras utilizadas por el círculo íntimo de Maduro, incluyendo cuentas, intermediarios y acuerdos comerciales internacionales que permitieron mover miles de millones de dólares a través de los sistemas bancarios globales. Fiscales estadounidenses sostienen que Saab no solo se enriqueció mediante contratos gubernamentales durante años, sino que además controla parte de los fondos del ex mandatario.

El hombre que Maduro llamó “héroe nacional” al recibirlo en Caracas en 2023 es hoy una pieza clave en el desmantelamiento judicial del chavismo. La historia de Alex Saab es, en definitiva, la historia de un régimen que destruyó a Venezuela desde adentro: con contratos inflados, alimentos podridos, oro saqueado y un pueblo condenado a pagar con su miseria el precio de una corrupción sin límites.