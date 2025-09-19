—

En la foto se muestra a Vladimir Padrino y se puede ver la pantalla "Confidencial" sobre las estrategias de defensa.

EntornoInteligente.com / El 17 de septiembre de 2025, el gobierno venezolano anunció maniobras militares de tres días en la isla de La Orchila, Caribe venezolano, bajo el nombre “Caribe Soberano 200”. El ejercicio moviliza unos 2.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 12 buques, 22 aeronaves, embarcaciones menores, drones, submarinos y equipos de guerra electrónica. Se presenta como una respuesta directa al reciente despliegue y acciones de Estados Unidos en la región, incluyendo ataques a embarcaciones venezolanas acusadas de narcotráfico.

—

Según El País, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López informó que el ejercicio incluirá maniobras terrestres, aéreas y navales con el fin de fortalecer las capacidades defensivas del país y proteger la soberanía nacional. Se alude explícitamente a la interpretación venezolana de que los movimientos de buques estadounidenses en el Caribe representan una amenaza.

Según Cadena SER, tras acusaciones de que EE. UU. bombardeó embarcaciones venezolanas bajo el argumento de narcotráfico, Maduro dio la orden para estos ejercicios como medida de demostración de fuerza. En ese medio se afirma que los ejercicios envuelven diferentes ramas de la fuerza armada, incluyendo la milicia naval especial.

Según The Guardian, los ejercicios contemplan uso de aviación, drones de vigilancia y apoyo armado, además de guerra electrónica. Se señalan como un esfuerzo no solo militar sino simbólico para disuadir acciones externas.

Según Military.com, La Orchila está a unos 180 kilómetros de la costa venezolana, lo que le da al ejercicio un alcance marítimo estratégico. La participación significativa de unidades navales subraya la capacidad operativa de Venezuela en territorio insular con proyección hacia el Caribe.

—

Síntesis del análisis

* Estas maniobras equilibrian lo simbólico con lo operativo: se demuestra músculo militar ante lo que el gobierno considera hostigamiento externo o intervención indirecta.

* La movilización de recursos (barcos, aviones, drones, guerra electrónica) marca que Venezuela busca demostrar que puede responder no solo en tierra sino en los dominios aéreo, marítimo e incluso subacuático.

* También es una pieza en la narrativa política interna del gobierno de Maduro, que refuerza su discurso de defensa nacional ante amenazas externas para consolidar cohesión nacional.

* En lo diplomático, el ejercicio complica aún más las relaciones con Estados Unidos, que ya enfrenta conflictos sobre ataques a embarcaciones venezolanas, acusaciones de narcotráfico (como los del “Cartel de los Soles&rdquo😉 y recompensas por Maduro.

—

Posibles escenarios futuros

| Escenario | Detalles |

| ——————————————————— | ————————————————————————————————————————————————————- |

| Escalada recíproca | Estados Unidos podría incrementar su presencia naval o aérea en la región, lo que podría generar incidentes involuntarios. |

| Diplomacia regional activa | Países caribeños y latinoamericanos pueden verse arrastrados a tomar postura o mediar para evitar confrontaciones. |

| Operaciones conjuntas venezolana-rusa o con otros aliados | Dada la afinidad militar existente, podrían ampliarse ejercicios, compra de equipamiento o asistencia técnica. |

| Impacto en operativos antinarcóticos | Venezuela puede usar este despliegue para decir que se siente justificada en actuar contra lo que considera “incursiones” de EE. UU. o acciones unilaterales. |

—

