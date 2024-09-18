La crisis salarial que atraviesa el sector educativo ha forzado a una migración masiva de profesionales hacia el sector informal y privado. Eglis Ramírez, directivo del Sindicato de Maestros del Estado Lara (Sinvemal), informó que el 95 % de los docentes de educación física en la entidad se han visto obligados a emprender o buscar alternativas económicas ajenas al Ministerio de Educación para garantizar su sustento.

La creación de academias privadas de baloncesto, voleibol y fútbol se ha convertido en la principal vía de escape. Estos centros no solo resultan más rentables, sino que están funcionando como fuentes de empleo alternativas, contratando a otros docentes como entrenadores con remuneraciones que superan ampliamente el tabulador oficial.

«Se ha llegado al punto en que cubrir las necesidades básicas de alimentación, ropa y salud prevalece sobre la vocación de servicio. Es un estado de supervivencia. El docente prefiere renunciar porque hoy día, además del estrés laboral, está pagando de su bolsillo para poder asistir a las instituciones», aseveró Ramírez.

El costo semanal del traslado semanal es 600 bolívares mientras el Ministerio le paga 300 bolívares quincenales, entonces el docente prefiere renunciar, justifica.

Detalla que como entrenador en una academia, el docente puede percibir hasta 150 dólares mensuales (más beneficios como bolsas de alimentos) trabajando apenas una hora y media diaria de lunes a jueves.

Por otro lado, se conoció que estos especialistas, también buscan oportunidades en colegios privados en donde les pagan hasta 300 dólares mensuales por laborar medio turno.

Esta situación representa una «fuga de talento» que pone en jaque el futuro de la educación en Lara y en todo el país.

«Esta realidad debe llamar la atención de las autoridades en todos los niveles y de la comunidad en general, porque está claro que no vamos en la dirección correcta», concluyó el vocero de Sinvemal. AC