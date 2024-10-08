“Es parte de nuestra estrategia para combatir a los narco-terroristas. Evaluaremos todas las opciones”, señaló un funcionario citado por AP.

EEUU designará al Cartel de los Soles como organización terrorista y aumenta la presión sobre Nicolás Maduro

La administración del presidente Donald Trump se prepara para dar un nuevo giro de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, con la designación oficial del Cartel de los Soles como Foreign Terrorist Organization (FTO), una medida que marcará un antes y un después en la política estadounidense hacia Venezuela.

La decisión será anunciada este lunes 24 de noviembre, según confirmó la Agencia Associated Press, y forma parte de un paquete de acciones destinadas a frenar el narcotráfico y las estructuras criminales asociadas a la cúpula chavista.

Esta nueva designación llega en un momento de máxima tensión bilateral, mientras Trump evalúa posibles acciones militares dentro de Venezuela, una opción que no ha descartado a pesar de insinuar la posibilidad de conversaciones directas con Maduro.



De concretarse, cualquier ofensiva terrestre o aérea representaría una expansión significativa de las operaciones que Estados Unidos mantiene desde hace meses en el Caribe.

Un cartel que evolucionó dentro del Estado venezolano

Aunque el nombre “Cartel de los Soles” se asocia hoy a una red criminal con alcance internacional, su origen se remonta a los años 90, cuando era utilizado en Venezuela para describir a altos oficiales militares involucrados en el tráfico de drogas.



Con el paso del tiempo, y especialmente bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el término se amplió para incluir a cuerpos policiales, funcionarios civiles y redes dedicadas a actividades ilícitas, como la minería ilegal y el contrabando de combustible.

La denominación hace referencia a los “soles”, las insignias de los generales venezolanos.

Operaciones militares en marcha: más de 80 muertos

La campaña estadounidense ya incluye una de las mayores concentraciones militares en el Caribe en décadas, con un despliegue naval que ha ejecutado ataques directos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.

Según AP, más de 80 personas han muerto en estas operaciones, en el marco de una ofensiva que ha sido reforzada desde septiembre por el Pentágono bajo la Operación Southern Spear.

El tablero geopolítico se recalienta

La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista:

• habilita nuevas sanciones y acciones directas



• expone a Maduro y a su círculo cercano a consecuencias legales internacionales



• amplía las herramientas del Departamento de Estado y del Departamento de Guerra<br data-end=»2872″ data-start=»2869″ />

• podría justificar operaciones adicionales contra objetivos vinculados al régimen

Todo esto ocurre mientras Trump insiste en que no descarta un diálogo, aunque deja claro que la presión continuará aumentando.

“Es parte de nuestra estrategia para combatir a los narco-terroristas. Evaluaremos todas las opciones”, señaló un funcionario citado por AP.

La medida profundiza la escalada política, militar y diplomática entre Washington y Caracas, y podría redefinir el rumbo de la crisis venezolana en los próximos días.