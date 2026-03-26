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EE UU trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, según secretario de Interior

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EE UU trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, según secretario de Interior
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Economía
  • 26 de marzo de 2026
By Redacción - 16 segundos ago
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Doug Burgum estuvo el 3 de marzo en Caracas y aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como intermediario con una serie de empresarios petroleros y mineros que buscan iniciar operaciones en el país

Delcy Rodríguez pide junto Burgum que se acelere la reforma de Ley de Minas en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, el 3 de marzo. Foto EFE/ Miguel Gutiérrez

Estados Unidos trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela recientemente y será destinado a inversiones industriales, de acuerdo con el secretario de Interior, Doug Burgum.

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum, quien visitó este mes Venezuela, junto con ejecutivos petroleros, aseguró haber vuelto a su país con el oro físico valorado en 100 millones de dólares.

“No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, dijo Burgum a los ejecutivos energéticos en la conferencia.

El secretario del Interior estuvo el 3 de marzo en Caracas y aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como intermediario con una serie de empresarios petroleros y mineros que buscan iniciar operaciones en el país.

Burgum calificó la industria minera venezolana como “colapsada” y reducida a mineras artesanales “controladas por pandillas” pero que encontró un compromiso gubernamental para modernizar y generar condiciones para negocios bilaterales.

El martes, la líder opositora venezolana María Corina Machado intervino en el CERAweek, donde ofreció a los principales ejecutivos petroleros de Estados Unidos un plan energético que minimice al máximo la intervención estatal para asegurar las inversiones en el país suramericano.

En enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar y lo llevó a Nueva York, dejando al resto del régimen prácticamente intacto y aprobando la gestión de Rodríguez, a quien el presidente Donald Trump ha calificado reiteradamente de “una persona maravillosa”.

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