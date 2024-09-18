El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, trató de restar credibilidad a las acusaciones sobre un presunto plan para encarcelar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de quien ha dicho que «se presenta a sí mismo como un nuevo (Simón) Bolívar».

«Como todos saben, no se puede creer ciegamente en todo lo que publican los medios, con el debido respeto a los periodistas», señaló en declaraciones a la prensa recogidas por Radio Caracol, después de que la revista colombiana Cambio haya difundido una fotografía en la que aparecen Petro y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ambos vestidos con el uniforme naranja de los reclusos en Estados Unidos.

Según la fotografía publicada, la imagen está sobre una carpeta azul que sostiene el subjefe de gabinete de la Presidencia estadounidense, James Blair, acompañado por los senadores Lindsey Graham y Mike Lee y el director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Presidencia, James Braid, lo que llevó al mandatario colombiano a acusar a Washington de urdir una estrategia para sancionarlo y eventualmente encarcelarlo, vinculándolo al narcotráfico.

En este sentido, el ‘número dos’ de la diplomacia estadounidense señaló que «el presidente (estadounidense, Donald) Trump considera que el narcotráfico no debe verse únicamente como un asunto judicial, sino como un problema de seguridad nacional».

Además, en alusión a las palabras de Petro, Landau afirmó que es «lamentable» y criticó al mandatario colombiano porque «se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar, aunque claramente no lo es». «Cuando un dirigente fundamenta su popularidad en discursos del pasado, termina llevando al país a la miseria en lugar de la prosperidad», agregó.

Estas declaraciones llegan un día después de que Petro haya acusado al al senador estadounidense Bernie Moreno, republicano por el estado de Ohio, de «fraguar» un plan junto a las autoridades de Estados Unidos para encarcelarlo «haciéndome pasar por narcotráficante».

Europapress