EE. UU. autoriza vuelos directos a Venezuela tras filial de American Airlines

Avión | Foto Canva

El gobierno de Estados Unidos autorizó este miércoles a una filial de American Airlines a operar vuelos directos a las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo desde Miami, en Florida, dos meses después de la operación de Estados Unidos para derrocara al dictador Nicolás Maduro.

Esa filial, Envoy Air, podrá operar los vuelos por un período de dos años, tras solicitar el permiso el 13 de febrero, informó el Departamento de Transporte en un comunicado.

American Airlines confirmó la noticia en un comunicado a la AFP. La aerolínea estadounidense había suspendido sus servicios a Venezuela en 2019, tras haberoperado allí durante más de 30 años.

Hasta ahora, se confirma que Envoy Air realizará vuelos diarios a ambas ciudades venezolanas desde Miami, indicó la compañía, sin anunciar todavía una fecha de inicio.

Cabe resaltar que American Airlines anunció en enero, semanas después de la operación de Estados Unidos, que solicitaría la reanudación de vuelos directos al país latinoamericano.

“Al retomar los vuelos a Venezuela, American ofrecerá a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios e intercambios comerciales con Estados Unidos“, declaró entonces Nat Pieper, director comercial de la aerolínea.

Por su parte, Maduro y Flores están encarcelados en Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico. No obstante, Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se habían deteriorado progresivamente bajo el régimen de Maduro, marcado por una represión autoritaria de la disidencia y una fuerte oposición a las políticas internacionales de Washington.

Desde entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado a la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, como mandataria interina.

Ésta ha seguido en gran medida los dictados de Washington, abriendo las reservas petroleras del país a la inversión de Estados Unidos e implementando algunas reformas políticas.

El país había estado sometido a estrictas sanciones por parte Estados Unidos tanto durante el mandato de Trump como el de su predecesor Joe Biden, pero algunas restricciones en particular las relacionadas con el comercio petrolero comenzaron a suavizarse tras la operación para capturar a Maduro.