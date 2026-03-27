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Edmundo González Urrutia propuso elevar la producción de crudo en Venezuela tras años de “corrupción”

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Edmundo González Urrutia propuso elevar la producción de crudo en Venezuela tras años de “corrupción”
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Política
  • 27 de marzo de 2026
By Redacción - 3 segundos ago
0 0 2 minutes read

El presidente elector de Venezuela respaldó el plan energético de María Corina Machado, que plantea reducir el papel del Estado en las inversiones petroleras del país

El presidente electo Edmundo González Urrutia propuso aumentar la producción de petróleo en Venezuela y atraer inversiones a gran escala, tras años de corrupción. El dirigente respaldó el plan energético de María Corina Machado, que plantea reducir el papel del Estado en las inversiones petroleras del país.

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A través de la red social X, González Urrutia destacó que la intervención de Machado en la conferencia CERAWeek, celebrada el martes en Houston (Texas), permite “ver con claridad la ruta económica” de Venezuela.

Según González Urrutia, “Venezuela tiene, en este momento, una producción limitada y un sector marcado por años de deterioro institucional, corrupción y ausencia de reglas claras”. Añadió que las “líneas estratégicas están definidas” y que lo crucial es crear “garantías reales que sostengan esa transformación en el tiempo”.

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El dirigente, que reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio tras haber vencido a Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, respondió a una publicación en la que se reseñó que Machado afirmó en la conferencia que, con “una verdadera inversión”, Venezuela podría alcanzar una producción de cinco millones de barriles de petróleo diarios, cuatro millones más que la cifra actual.

Durante su intervención en CERAWeek, Machado ofreció a los inversores petroleros reducir el “aislamiento de los recursos energéticos” de Venezuela y limitar la acción estatal en el sector. La opositora reconoció que invertir en el país “sigue siendo muy arriesgado”, pero se comprometió a generar “confianza” y crear las condiciones para restringir la intervención estatal.

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CERAWeek, organizada por S&P Global, es un foro anual en Houston que reúne a ejecutivos de grandes compañías energéticas, funcionarios, inversores y expertos para analizar mercados, geopolítica y transición energética.

Mientras Machado plantea condiciones atractivas para los inversores estadounidenses, Donald Trump mantiene su respaldo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el gobierno tras la detención de Maduro en Caracas, y este miércoles garantizó seguridad para las inversiones de Estados Unidos

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