REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco

215º y 166º

ASUNTO KP02-8-2025-003020

EDICTO

Que ante este Tribunal cursa el presente asunto relativo a la solicitud de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, presentada por YALITZE LUCIA MEJIAS ALVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.542.391, actuando en nombre propio y en representación de les ciudadanos: ISOLINA LUCIA DE JESUS ALVAREZ DE MEJIAS, LUDMILA ANGELINA MEJIAS ALVAREZ Y CARLOS JOSE MEJIAS ALVAREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N V-2.534.240, V- 9.542.449 Y V-9.623.912, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio JOSE ENRIQUE ALVAREZ SALAZAR, inscrito en el IPSA bajo el N 114.306, la cual solicitan sean declarado ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS DEL DE CUJUS, ciudadano CARLOS JOSE MEJIAS ALVAREZ, venezolano, quién en vida era titular de la cédula de identidad N V-1.877.361, quien falleció Alf-Intestato, en fecha 27/10/2023, según consta en Acta de Defunción Nro. 60, expedida por el Registro Civil de la Parroquia Agua Viva del Municipio Palavecino del estado Lara. Se publicará el presente edicto, a fin de que cualquier persona que tenga interés directo y manifiesto en el asunto, concurra ante este Tribunal DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS DE DESPACHO SIGUIENTES a la constancia del mismo, a hacerse parte en el juicio.

LA JUEZ PROVISORIA

ABG. YOXELY CAROLINA RUIZ SANCHEZ

LA SECRETARIA

ABG. WILSENNY MARIN PINEDA

