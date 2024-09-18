REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, treinta de octubre de dos mil veinticinco
215º y 166º
ASUNTO KP02-8-2025-002005
EDICTO
Que ante este Tribunal cursa el presente asunto relativo a la solicitud de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, presentada por los ciudadanos: FREDDY GREGORIO GONZALEZ PEREZ, OTILIO GABRIEL GONZALEZ PEREZ Y NANCY TERESA COROMOTO GONZALEZ DE PLANAS, venezolanos mayores de edad titular de la cedula de identidad N V-2.036.761, V-2.036.762, V-3.759.057, y CARLOS VICENTE GONZALEZ YEPEZ (+) quien a su vez es representado por los ciudadanos ANA CAR GONZALES RONDON, JUAN CARLOS GONZALEZ RONDON, JENNY ALTAGRACIA GONZALEZ DE LEAL Y CARLOS ALBERTO GONZALEZ RONDON, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de Identidad N V-9.682.315, V-12.337 296, V-12.337.307 у V-16.552.599, respectivamente asistidos por el abogado ERIX SERRANO debidamente inscrito en el IPSA bajo el N° 279.597, la cual solicita sean declarados ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS DEL DE CUJUS Ciudadano: JUAN GREGORIO GONZALEZ, venezolano, quién en vida era titular de la cédula de identidad N° V-408.450, quien falleció Ab-Intestato, en fecha 09/04/1990, según consta en Acta de Defunción Nro. 163 folio 88, expedida por el Registro Civil de la Concepcion del Municipio Iribarren del estado Lara Se publicará el presente edicto, a fin de que cualquier persona que tenga interés directo y manifiesto en el asunto, concurra ante este Tribunal DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES) a la constancia del mismo, a hacerse parte en el juicio.
LA JUEZ PROVISORIA
ABG. YOXELY CAROLINA RUIZ SANCHEZ
LA SECRETARIA
ABG. WILSENNY MARIN PINEDA
YCRS/WMP/wa