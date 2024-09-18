REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Barquisimeto, trece (13) de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

214º y 165º

ASUNTO: KP02-S-2024-002224

EDICTO

SE HACE SABER: Que la ciudadana MARIA ESPERANZA COLMENARES VARGAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N V-4.722.755, de este domicilio, solicitó le sea declarada Interdicción Civil en beneficio de su madrina la ciudadana ROSA ANGELINA SUAREZ DE YÉPEZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.535.448, de este domicilio en vista de que actualmente se encuentra imposibilitado mentalmente para realizar cualquier acto. En consecuencia y de conformidad con el articulo 507 del Código Civil Venezolano, se acuerda publicar el presente edicto, en el Diario La Prensa y El Informador, de esta ciudad, a fin de que cualquier persona que tenga algún interés directo y manifiesto en el asunto, concurra a éste Tribunal dentro de los DIEZ (10) DIAS DE DESPACHO SIGUIENTES a la publicación y consignación del mismo en el presente expediente, a exponer lo que considere conveniente, en el horario comprendido entre las 08.30 a.m. y 3.30 pm. en la siguiente dirección: Carrera 17 entre Calles 24 y 25. Edificio Nacional, Segundo Piso, oficina 65-

El Juez Provisorio

Abg. Daniel Escalona Otero

La Secretaria Accidental

Abg. Yelitza Cristina Torrealba Pérez

DEO/YCTP/vcpe

NOTA: Se ordena publicar en tamaño y letras legibles.