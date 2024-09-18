REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Septimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio

Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Barquisimeto, veintiuno de octubre de dos mil veinticinco

215° y 166°

ASUNTO: KP02-S-2025-004674

EDICTO

HACE SABER:

Que ante este Tribunal cursa el presente asunto relativo a la solicitud de DECLARACION DE UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, presentada por la ciudadana ANAIDA FRANCISCA ESCALONA TONA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.022.397, actuando en nombre propio y en representación de su padre y hermanos, los ciudadanos JESUS RAMON ESCALONA OROPEZA, ALAIDA MARITZA ESCALONA TONA Y JESUS ANTONIO ESCALONA TONA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.446.432, V-13.345.951 Y V-14.483.390, asistida por el abogado en ejercicio REGNIER GOMEZ, inscrito en el IPSA bajo el N° 303.149, en su carácter de hijos y esposo de la De-Cujus SANDRA MARITZA TONA DE ESCALONA, quien era venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N° V-4.380.602, quien falleció Ab-Intestato en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, Parroquia Catedral, Municipio Iribarren del Estado Lara, según consta en Acta de Defunción de fecha 05 de octubre de 2022, expedida por el Registro Civil del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, Parroquia Catedral, Municipio Iribarren del Estado Lara, este Tribunal le da entrada, anotándose en el libro respectivo. En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del artículo 507 del Código Civil, se publicara el presente edicto, a fin de que cualquier persona que tenga interés directo y manifiesto en el asunto, concurra ante este Tribunal DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS DE DESPACHO SIGUIENTES a la constancia del mismo, a hacerse parte en el juicio.

EL JUEZ SUPLENTE,

ABG. TOMAS E. BRITO.

LA SECRETARIA,

ABG. SLAYNE AULAR

TEB/SA/vyto