Durante el verano de 2025, dos de los fundadores de *Trump Burger* —la popular cadena texana inspirada en Donald Trump— fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por estar en situación migratoria irregular, en un giro cargado de ironía dado el tono político del negocio.

### Detalles clave por fuente

* **The Daily Beast**:<br />

Iyad Abuelhawa, cofundador del restaurante, fue arrestado el 2 de junio por vivir ilegalmente en EE.?UU. desde una orden de deportación emitida en 2009. En el pasado, cumplió condena por fraude médico (inoculó vacunas falsas a más de 1.600 personas) y tiene antecedentes por agresión e intimidación. ICE dejó claro que no será liberado de nuevo.

([The Daily Beast][1], [Diario AS][2])

* **Houston Chronicle**:<br />

Abuelhawa afirmó que sufrió condiciones médicas críticas en custodia (diabetes, problemas cardíacos), sin recibir la atención necesaria. Su abogado rechazó esas afirmaciones.

Además, Roland Beainy, otro fundador, fue detenido en mayo y liberado bajo fianza.

([Houston Chronicle][3])

* **El País**:

Beainy —ciudadano libanés— ingresó a EE.?UU. en 2019 con visa de turista que expiró en febrero de 2024. ICE rechazó su intento de obtener residencia mediante matrimonio fraudulento y lo incluyó en un proceso de deportación.

([El País][4])

* **The Guardian**:<br />

Beainy fue arrestado el 16 de mayo y enfrenta un procedimiento migratorio pese a declarar su apoyo a Trump.

([The Guardian][5])

* **The Daily Beast (segunda fuente)**:

Resalta la incongruencia de que los propietarios de un negocio dedicado a la figura de Trump sean detenidos por el gobierno que él representa, recordando que Abuelhawa cumplía condenas graves mientras Beainy vivía bajo sospecha de matrimonio simulado.

([El País][4], [Salon.com][6])

* **Newsweek / La Nación / Eater / AS**:<br />

Confirmaron que Beainy fue detenido en mayo por exceso de visa y enfrenta deportación; Abuelhawa también fue arrestado posteriormente. Además, se mencionan disputas internas por propiedad de la cadena y demandas legales.

([Eater Houston][7])

Dos de los fundadores de *Trump Burger*, un negocio que adopta abiertamente la estética y retórica MAGA, han sido detenidos por las mismas políticas migratorias que decían apoyar:

* **Iyad Abuelhawa** fue arrestado por permanecer ilegalmente en EE. UU. desde 2009, y su historial incluye fraude médico y delitos de violencia.

* **Roland Beainy** enfrenta un proceso de deportación por exceder su visa y un matrimonio que las autoridades consideran fraudulento.

Lo más irónico es que este dúo, que simboliza el respaldo migrante a Trump, ahora es perseguido por las leyes reforzadas de la era post-Trump. Además, sus condiciones de detención plantean preocupaciones humanitarias.

Este caso muestra cómo identidad política y legalidad no siempre coinciden: el branding político no otorga privilegios ante la justicia migratoria.

* [The Daily Beast](https://www.thedailybeast.com/ice-detains-another-owner-of-viral-trump-burger-restaurant/?utm_source=chatgpt.com)

* [Houston Chronicle](https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/article/trump-burger-second-ice-arrest-wrong-20827379.php?utm_source=chatgpt.com)

* [New York Post](https://nypost.com/2025/08/08/us-news/owner-of-trump-themed-texas-burger-joint-faces-deportation/?utm_source=chatgpt.com)

