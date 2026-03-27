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Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro enfrentará otros cargos judiciales más adelante

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Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro enfrentará otros cargos judiciales más adelante
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Política
  • 27 de marzo de 2026
By Redacción - 22 segundos ago
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El jefe de la Casa Blanca dijo que las autoridades estadounidenses consideran la posibilidad de ampliar el expediente judicial conforme avance el proceso y surjan nuevas investigaciones

Trump aseguró que Nicolás Maduro enfrentará otros cargos judiciales más adelante

CopiadoTrump aseguró que Nicolás Maduro enfrentará otros cargos judiciales más adelante

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, declaró que el derrocado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien comparece este jueves ante un juez en Nueva York, enfrentará otros cargos judiciales en el futuro. Trump afirmó ante la prensa, antes de una reunión de gabinete en la Casa Blanca, que “ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho” y anticipó que “otros cargos serán presentados, como probablemente saben”.

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Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen por segunda vez ante el juez tras su captura en Caracas a inicios de enero. Maduro está acusado, entre otros delitos, de narcotráfico. El ex mandatario fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una redada nocturna y trasladado a Nueva York.

Entre los cargos que enfrenta Maduro se incluyen conspiración para cometer narco-terrorismoimportación de cocaína y posesión de ametralladoras. Maduro se ha declarado inocente de todos los cargos imputados en el tribunal.

Te puede interesar: Encierro de hasta 23 horas, sin contacto y bajo vigilancia extrema: la realidad carcelaria de Nicolás Maduro en Nueva York

Previo a una reunión de gabinete este jueves, Trump afirmo que Maduro solo ha sido demandado por una fracción de sus crímenes y anticipa más investigaciones. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Previo a una reunión de gabinete este jueves, Trump afirmo que Maduro solo ha sido demandado por una fracción de sus crímenes y anticipa más investigaciones. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente Trump señaló que “probablemente habrá otros juicios porque realmente lo han demandado solo por una fracción de las cosas que ha hecho”, reiterando la posibilidad de que se presenten más casos en su contra sin ofrecer mayores detalles sobre la naturaleza de las futuras acusaciones.

En la audiencia de este jueves, se espera que la defensa de Maduro solicite la desestimación del caso. La comparecencia corresponde a la segunda vez que Maduro y Flores acuden ante el juez desde su detención.

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Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, permanecen detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Solo habían salido previamente el 5 de enero para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos de narcotráfico presentados en su contra.

Entre los manifestantes, un hombre de 30 años sostenía un muñeco que representaba a Maduro con traje de presidiario y esposas, declarando: “Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado”. (REUTERS/Shannon Stapleton)
Entre los manifestantes, un hombre de 30 años sostenía un muñeco que representaba a Maduro con traje de presidiario y esposas, declarando: “Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado”. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Un convoy policial salió del centro penitenciario a las 04:00 de la madrugada (08:00 GMT) rumbo al tribunal de Manhattan. Desde primeras horas, tanto seguidorescomo opositores de Maduro se concentraron afuera de la sede judicial, donde se reforzó la seguridad. 

En su primera comparecencia, Maduro adoptó un tono desafiante y se presentó como presidente de Venezuela. El país, bajo la presidencia interina de Rodríguez, posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero enfrenta una economía en crisis.

Este mes, Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con Venezuela, tras siete años de ruptura, en un gesto de acercamiento. El caso está a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su extensa trayectoria judicial.

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