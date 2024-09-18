El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, generó controversia al calificar de «mercenarios» a los integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE).

Cabello denunció una situación «muy triste» para los venezolanos en Estados Unidos tras la eliminación del programa TPS, lo que, según él, ha provocado retornos precipitados al país.

«Hay persecuciones en las calles, con una cosa terrible llena de mercenarios que se llama ICE, mercenarios, atrapando gente, maltratándolos, arrastrándolos, humillándolos», señaló el dirigente pesuvista.

El alto funcionario afirmó que la migración se dio en medio de una «gran campaña contra el país» y acusó a la dirigencia opositora de pedir «invasión, bloqueo y persecución contra su propio pueblo», señalando que los venezolanos se han convertido en una «carga» para EE. UU.

En otro orden de ideas, Diosdado Cabello informó que el PSUV continuará sus asambleas para la conformación de los comités de base integral los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de noviembre.

Estas fechas adicionales buscan facilitar la participación de quienes no pudieron asistir durante el pasado fin de semana, destacando la importante presencia de jóvenes en las jornadas iniciales.