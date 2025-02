El régimen de Venezuela secuestró a la esposa embarazada de un teniente señalado de conspiraciónLa mujer de 26 años se trasladaba con un amigo que también fue detenido, sin que se dieran explicaciones por lo sucedido. Ambos fueron reportados en estado de desaparición forzada

Maykelis Jackeline Borges Ortuño y Eudi Jesús Andrade Boscán están en desaparición forzada

Maykelis Jackeline Borges Ortuño es una joven de 26 años que, el miércoles 29 de enero de 2025 salió, desde su casa, en Los Jardines de El Valle, hacia el sector Altamirade Caracas, acompañada de su amigo, el motorizado Eudi Jesús Andrade Boscántambién de 26 años; desde entonces no se supo más de ellos. Sus familiares empezaron a buscarlos; la angustia crece porque la pareja de la joven, un teniente retirado, es mencionado como parte de una conspiración contra el régimen venezolano.Te puede interesar: Vente Venezuela denunció el allanamiento ilegal de la residencia de su coordinador en el estado de Bolívar“Ella estaba en la casa, cuando a las 8 de la noche salió con el amigo que es motorizado hacia Altamira; iban a buscar un dinero, sin embargo, desde entonces, hasta el día hoy, no se sabe nada de ellos”, le dice a Infobae un familiar de Maykelis Borges.

Se enteraron posteriormente de que los jóvenes, Maykelis y Eudi, fueron detenidos, lo que les ha causado profunda angustia de lo que pueda estar sucediendo con ellos, más aun porque la muchacha, en desaparición forzada, tiene dos meses de embarazo.Te puede interesar: Donald Trump aseguró que el régimen de Venezuela aceptó recibir a los migrantes deportados, incluidos los criminales del Tren de AraguaLa joven tiene tres años siendo la pareja del teniente Cristian Hernández, de quien está embarazada. El oficial en retiro habría dicho públicamente que él se hacía responsable de una operación militar que estaba planificando con otras personas, pero asegurando que Maykelis Jacqueline nada tiene que ver, que no está involucrada ni tenía conocimiento de nada.

Los familiares de las víctimas formalizaron la denuncia de desaparición ante la policía científicanullLa familia de los dos jóvenes desaparecidos empezó el recorrido por todas las instituciones, centros de reclusión y acudieron al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde en la División de Investigaciones de Víctimas Especiales les tomaron la denuncia, el 30 de enero 2025, con el Nr. K-25-0060-00007.“Mediante unos vídeos corroboraron que a Maykelis y a Eudi se los llevaron detenidos, pero no dijeron qué organismo los detuvo”.Te puede interesar: Crisis en Venezuela EN VIVO: El Gobierno de República Dominicana no reconoce la legitimidad democrática de la juramentación de Nicolás MaduroAl día siguiente, ante la insistencia de la familia, la información que recibieron del CICPC es que no tienen noticias del paradero de los jóvenes, pero que “mediante unos vídeos lograron corroborar es que a Maykelisy a Eudi se los llevaron detenidos”, pero no les mostraron los videos ni tampoco qué organismo los detuvo.

La joven dessaparecida tiene dos meses de embarazonullLos familiares han realizado la búsqueda particular en algunas de las sedes policiales, igualmente han contactado a personas conocidas por ellos en los cuerpos policiales “y se han encargado de tratar de rastrear su ubicación y no dan con nada”.La FiscalíanullLos familiares, en conversación con Infobae, dicen haberse dirigido al Ministerio Público, donde en lugar de tomarles la denuncia o enviarlos a la oficina de Protección de Víctimas, particularmente por el hecho de que Maykelis Borges está embarazada, se limitaron a decirles que ahí “no hay ningún registro o expediente que asegure que están detenidos”.Lo que los funcionarios de la Fiscalía les explicaron es que “posiblemente aún no han cargado al sistema ningún expediente de ellos o algún proceso judicial donde estén mencionados”.Así, ningún cuerpo policial o ente gubernamental ha dado alguna razón de los dos jóvenes. “Maykelis no es ninguna activista política, sin embargo está circulando un video donde indican que la desaparición de ella está asociada al gobierno, ya que ella es esposa de un militar que está en el exilio”.De Eudi no está identificado como activista político, y se encontraba con su amiga cuando fueron detenidos. “Eudi es un muchacho tranquilo, que se desempeña esporádicamente como moto taxista y trabaja en una venta de repuestos de moto”.

Primer teniente retirado del Ejército Jean Carlos Amarante Zárraga quien muere a manos de efectivos militares en la alcabala de Borojó estado FalcónMaykelis, por su parte, “no pertenece a ningún partido político, tampoco es activista política de nada ni ha estado involucrada en la operación mencionada en el vídeo que está circulando”.“Como actualmente ella está desempleada, porque estaba laborando en un laboratorio como asistente, sin embargo, ha estado vendiendo tortas para cumpleaños, dulces fríos y cosas así”.Su familia insiste en que “no hay ninguna orden contra ellos, según nos ha dicho el Ministerio Público, tampoco estaban cometiendo delito alguno. ¿Por qué están detenidos y por qué no hay información oficial sobre dónde están y por qué fueron detenidos?”.Han pasado las horas y los días y nada se sabe de los dos jóvenes que, en tal caso, al detenerlos, debieron haber sido puestos a orden del Ministerio Público, permitirles una llamada telefónica y realizarles la audiencia ante un juez. Pero no solo se les han negado sus derechos, sino que están en desaparición forzada, del que Venezuela está señalada como parte de los crímenes de lesa humanidad.Insiste la familia que lo único que ahora quieren saber es dónde están los jóvenes detenidos. “Ella está embarazada y corre riesgo, ella y su bebé”.El FrancotiradorEl caso en el que estaría involucrado el esposo de Maykelis Borges tendría relación con la muerte que funcionarios militares le causaron al oficial Jean Carlos Amarante Zárraga, el miércoles pasado. Posterior a eso, el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión que a ese oficial le dieron de baja por ser parte de una operación contra el régimen.

La violación de DDHH en Venezuela es una constante con Nicolás Maduro en el poder. Foto archivo InfobaeEl periodista del estado Falcón, Gerardo Morón Sánchez, al informar la muerte del primer teniente retirado del Ejército Jean Carlos Amarante Zárraga, en un hecho que aún no ha sido clarificado, dijo que ocurrió en la alcabala del D-134 de la GNB, en Borojó, carretera Falcón-Zulia, municipio Buchivacoadel estado Falcón.En seguimiento de la información dio a conocer la versión de la madre de Amarante, quien explicó que su hijo trabajaba como promotor de productos alimenticios.“Su madre, Yamelis Zárraga, contó a Versión Morón, frente al Cicpc en Coro, que Jean Carlos, quien era el mayor de sus 4 hijos, había solicitado la baja porque estar en Anzoátegui le impedía visitar a su esposa y seres queridos en Coro”.“Jean Carlos abrió una pequeña panadería y abasto en la calle 4 de la Cruz Verde. Ahí conoció a varios proveedores, uno de los cuales lo empleó como promotor en la región occidental.” Tenía 15 días en ese cargo en el municipio Buchivacoa, por lo que viajaba los lunes a Borojó y los jueves regresaba a su residencia en Coro.Jessica, la esposa de Amarante, “promotora de otra empresa, fue detenida por la DGCIMla noche del martes y lo habría llamado, avisándole. Eso motivó su regreso a Coro la madrugada del miércoles, pero fue ultimado, pasadas las 4:00 am en la alcabala de Borojó”.Aunque la DGCIM filtró la información de que el joven estaba siendo solicitado, la madre de Amarante le dijo a Versión Morón que “nunca supe ni tuve conocimiento de que pudieran estarlo buscando; él andaba tranquilo, salía, entraba, se la pasaba trabajando, solo, sin andar escondiéndose de nadie”.