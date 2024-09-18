Según el chavismo más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos han sido amnistiados en Venezuela

Caracas (EFE).- El Parlamento de Venezuela anunció este lunes que un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos se han visto beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

«Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación», informó el diputado durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con «víctimas de la violencia política».

Asimismo, señaló que la comisión que preside ha recibido «más de 3.000» solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en «algunos» tribunales del país.Fotografía de personas en una vigilia para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela este lunes, en las inmediaciones de El Helicoide, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En tanto, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones en el país entre el 8 de enero y el 22 de febrero; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves pasado.

La comisión parlamentaria que preside Arreaza está encargada de hacer seguimiento del cumplimiento de la ley y de revisar otros casos «no contemplados» en la amnistía.

«El espíritu de esa ley, que la pidió la presidenta, es la convivencia democrática, es la paz», subrayó el parlamentario.

Recordó, además, que se han producido más de 800 excarcelaciones desde diciembre, una cifra que también sostiene el Gobierno encargado.

Las excarcelaciones

Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

En el encuentro también participaron los integrantes del Programa para la convivencia y la paz, instalado en enero por la mandataria encargada, una instancia que también fue encargada de seguir las revisiones de casos no contemplados en la ley.

El diputado opositor Antonio Ecarri, quien también integra la comisión parlamentaria, afirmó este lunes que solicitará investigar a los jueces que retrasen este proceso, luego de que agrupaciones gremiales denunciaran que los tribunales con competencia en terrorismo se negaron este lunes a recibir solicitudes relacionadas con la norma.

Según los registros de Foro Penal, al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la amnistía, mientras que la ONG contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados, mientras que el Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos.

Delcy Rodríguez denuncia plan en EE.UU. contra la amnistía

Entretanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que algunos sectores están haciendo una lectura «incorrecta» de lo que está ocurriendo en el país con la ley de amnistía y denunció supuestos planes de personas en Estados Unidos y Europa para «perturbar» el proceso.

«Sectores están dando una lectura incorrecta de la ley de amnistía y del programa de convivencia. Ya tienen planes y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepan quiénes, desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa, pretenden descarrilar este proceso», dijo durante el encuentro con «víctimas de la violencia política».

La mandataria no señaló directamente a alguien, pero en Estados Unidos y Europa se encuentran los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, respectivamente.Fotografía de archivo de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Ronald Peña R.

Insistió en que los supuestos sectores buscan «perturbar» la «tranquilidad» en Venezuela y están midiendo el proceso desde una «derrota política partidista».

«Y ahí sí yo digo: no repetición. Y ahí sí yo llamo a una justicia genuina y verdadera porque ya basta, ya basta. Este proceso (…) hay que cuidarlo», continuó.

Asimismo, indicó que son bienvenidos todos aquellos que quieren regresar al país en medio de este «proceso de sanación del odio».

Familiares reclaman retrasos de las liberaciones

Horas más tarde, familiares de los presos políticos recluidos en los calabozos del comando policial conocido como Zona 7, en Caracas, reclamaron que no se han producido liberaciones en este sitio después de la aprobación de la Ley de Amnistía.

«Ya estamos cansados del hermetismo, estamos cansados de esperar», declaró a la prensa Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, en las afueras de este centro policial del este de Caracas.

Por su parte, Narwin Gil, hermana de una presa política, dijo que los familiares en las afueras de Zona 7 se sienten «excluidos» y que no han recibido respuestas de las autoridades, pese a su vigilia en las afueras de la prisión y la huelga de hambre que mantuvieron algunas familiares la semana pasada.

Una veintena de familiares mantienen una vigilia y pernocta permanente en las afueras de Zona 7 desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones impulsado por el Gobierno encargado.