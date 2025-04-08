Mundinews.com/ El evento gamer más esperado del país, el Venezuela Game Show, se prepara para su quinta edición con un nuevo hogar: el Parque Cerro Verde. La cita para todos los aficionados a los videojuegos, cosplay y eSports es este 24, 25 y 26 de octubre de 2025.

Diablitos™ Underwood™ le pone sabor al nuevo escenario del Venezuela Game Show

Esta alianza busca impulsar por segundo año consecutivo la escena competitiva de los videojuegos en el país y ofrecer a los asistentes una experiencia de juego inigualable

Mundinews.com/ El evento gamer más esperado del país, el Venezuela Game Show, se prepara para su quinta edición con un nuevo hogar: el Parque Cerro Verde. La cita para todos los aficionados a los videojuegos, cosplay y eSports es este 24, 25 y 26 de octubre de 2025.

Una vez más, Diablitos™ Underwood™ se suma a esta gran celebración, reafirmando su compromiso con la comunidad gamer venezolana.

Más allá de la cancha: Un salto al mundo digital

Con esta alianza, la icónica marca busca seguir impulsando el crecimiento de los deportes electrónicos en el país. Si bien Diablitos™ Underwood™ ha sido tradicionalmente un aliado del fútbol y el béisbol, su incursión en el mundo digital demuestra la visión de la marca de conectar con las nuevas generaciones.

Una vez más, la marca se posiciona como un verdadero aliado de la juventud, demostrando que está presente en los momentos que más importan para ellos. Con su presencia, la marca en el Venezuela Game Show quiere ofrecer una experiencia completa a los asistentes, creando un espacio de interacción para todos los fanáticos.

Este año, DiablitosTM sorprenderá a todos con una zona de juegos, torneos emocionantes y muchas sorpresas diseñadas especialmente para la comunidad.

Cerca de los fanáticos

La participación de la mejor forma de comer jamón en eventos de este tipo ha sido un éxito en el pasado. El año anterior, su presencia fue un imán para los asistentes, quienes disfrutaron de torneos de juegos populares y activaciones divertidas.

Para esta quinta edición, la meta es superar las expectativas y consolidar aún más su relación con la comunidad gamer. Al unirse al Venezuela Game Show, Diablitos™ Underwood™ se posiciona como una marca que no solo nutre a sus consumidores, sino que también los acompaña en sus pasiones más actuales, impulsando sus actividades favoritas. ¡Prepárense para una experiencia inigualable!

Llegó el momento de activar las notificaciones y correr la voz, ¡No te lo puedes perder!

Únete a la mejor forma de comer jamón y visita nuestra página web www.diablitos.com y cuenta de Instagram @diablitos_vzla para mantenerte al tanto de las últimas novedades de la marca.

#DiablitosUnderwood #eSports #VenezuelaGameShow #DeportesElectrónicos #Videojuegos #Juventud #Compromiso #Patrocinio #LaMejorFormaDeComerJamón #JamónEndiablado

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez