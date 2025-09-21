· Embutidos: Salchicha Blanca, Chorizo Ahumado, Chorizo de Ajo y Chistorras.

El Día Mundial de la Paella se vive con el sabor único de La Montserratina

Esta fecha se celebra con pasión, aroma y sazón, demostrando que cuando hay buena comida, no existen fronteras

Cada 20 de septiembre, el mundo se une para festejar la paella, un ícono de la gastronomía española que nació en los campos de arroz de Valencia en el siglo XV. Lo que comenzó como un plato humilde de campesinos, con ingredientes como arroz, pollo, conejo y vegetales, ha evolucionado hasta convertirse en una receta global.

Ha sido adaptada a diferentes gustos y culturas. En Venezuela, el sabor parrillero de La Montserratina le da un toque distintivo a esta tradición.

El chef venezolano Carlos Páez, ha creado una versión especial de este clásico, integrando los productos de la marca para una experiencia de sabor inigualable.

Esta paella “parrillera” combina lo mejor de dos mundos: la tradición mediterránea y el inconfundible gusto de la parrilla venezolana.

Receta de paella parrillera

La clave de esta receta es el equilibrio perfecto entre los ingredientes tradicionales y los embutidos de La Montserratina. Para su preparación, se necesita:

· Embutidos: Salchicha Blanca, Chorizo Ahumado, Chorizo de Ajo y Chistorras.

· Proteínas: Pechuga de pollo y mejillones.

· Vegetales: Cebolla, pimentón, cebollín, ajo porro, apio españa y ajíes dulces.

· Base: Arroz vaporizado, caldo de pollo, aceite de oliva, azafrán o carmencita, sal y pimienta.

El proceso es sencillo. Primero, se sofríen los vegetales en aceite. Luego, se agregan los embutidos y el pollo, dorándolos para liberar su sabor. Se incorpora el arroz y el azafrán, salteando todo antes de añadir el caldo. Al final, se añaden los mejillones y el resto de los embutidos, cocinando a fuego bajo hasta que el arroz esté listo.

La paella es más que una receta; es una celebración del buen comer, ideal para compartir en familia y amigos. Con más de 75 años de experiencia, los Artesanos del Sabor ofrecen una amplia gama de productos parrilleros, perfectos para innovar y darle un giro único a este y otros platillos de la gastronomía mundial.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

