“Cuentos de Cuentas”: el podcast de Deuna que hace fácil y entretenido hablar de dinero

“Cuentos de Cuentas”: el podcast de Deuna que hace fácil y entretenido hablar de dinero

Ecuador, septiembre 2025.- En Ecuador, solo el 36 % de los adultos afirma haber ahorrado dinero en el último año, según el estudio Global Findex 2024. Una realidad que muchas veces se evita o se cubre con tecnicismos, cuando debería ser parte de nuestras conversaciones cotidianas.

Con esa idea nace “Cuentos de Cuentas”, el nuevo podcast de Deuna que convierte a las finanzas en un tema simple, divertido y accesible. El primer episodio se estrenó el miércoles 20 de agosto y desde entonces, cada 15 días se lanzará uno nuevo, donde se abordará lo que nunca nos enseñaron sobre el dinero: desde los errores que todos hemos cometido hasta esas pequeñas victorias financieras que marcan la diferencia.

El espacio está conducido por Damián Bernal, Josh Paredes y Jorge Campozano, tres creadores de contenido que conectan con sus seguidores y con las principales ciudades del país: Quito, Cuenca y Guayaquil. Con estilos distintos, frescos y auténticos, transforman circunstancias comunes: el ahorro que nunca llega, los gastos invisibles, las dudas al emprender, y los aciertos y errores de gestionar el dinero en conversaciones cercanas. No son expertos de teoría, sino voces que han vivido en carne propia situaciones similares con las que la audiencia, historias con las que cualquiera puede identificarse.

A ellos se suma la “Voz Deuna”, esa vocecita interna que todos necesitamos: la que te recuerda qué hacer con tu dinero con tips simples y accionables, y que, sin duda, le caerá muy bien a tu bolsillo.

“Queremos que nuestros usuarios vean a las finanzas como una herramienta de empoderamiento y no como un tema lejano o complicado. El podcast está pensado para ofrecer consejos prácticos, sin fórmulas complicadas, para que cada oyente encuentre consejos útiles que pueda aplicar en su vida diaria.”, explica Andrea Villafuerte, Chief Commercial & Marketing Officer de Deuna.

“Cuentos de Cuentas” ya está disponible en Spotify y YouTube. Escúchalo y descubre todo lo que el dinero tiene que contarnos. Porque al final, nuestras cuentas también cuentan historias, y es momento de aprender a contarlas mejor.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

Visite también