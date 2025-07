—

Por Hernán Porras Molina: EntornoInteligente.com/ Argentina presenta un sólido repunte económico impulsado por la gestión del presidente Javier Milei: la economía acumula **ocho meses consecutivos de crecimiento**, la inflación mensual se mantuvo relativamente baja (~1,9?% en junio), y el país espera crecer alrededor del **5?5,8?% en 2025** ([Reuters][1], [Reuters][2], [money.usnews.com][3], [bbvaresearch.com][4], [Reuters][5]).

**1. Crecimiento económico sostenido**

La actividad económica subió un **7,7?% anual en abril** —su mejor resultado en tres años— y se proyecta un incremento del **5,8?% interanual en mayo**, según analistas ([Reuters][2], [Reuters][1]). Este impulso se debe a la liberalización económica, inversión agrícola y mayor consumo tras años de recesión.

**2. Inflación en moderación**

La inflación mensual se ralentizó a un **1,9?% en junio**, y las proyecciones la ubican cerca del **30?% interanual a fin de año**, con expectativas del mercado de entre 23?% y 29?% ([Reuters][5], [Reuters][6], [investing.com][7]). La pauta marca una clara mejora respecto a la hiper­inflación de 2023 (211?%).

**3. Política monetaria y cambiaria**

El Banco Central elevó encajes a 30?% en cuentas remuneradas y plazos fijos desde agosto para contener la emisión de pesos y moderar el dólar paralelo, que registra una brecha del ~4–6?% frente al tipo oficial ([Reuters][8], [Reuters][9]). La estrategia busca controlar la liquidez, pero genera tensión en el mercado financiero.

**4. Pobreza y tensiones sociales**

Aunque la pobreza bajó del 53?% al 38?% entre fines de 2024 y principios de 2025, casi la mitad de los argentinos siguen bajo la línea de pobreza, y persisten desigualdades según el nivel socioeconómico ([semafor.com][10], [en.wikipedia.org][11], [ft.com][12]). Las medidas de austeridad y despidos estatales han provocado protestas intermitentes, reflejando el costo social de la transformación ([en.wikipedia.org][13], [Reuters][14]).

**5. Finanzas públicas y confianza inversora**

Argentina logró su **primer superávit fiscal en más de una década**, eliminó el déficit y recibió una mejora de calificación a “Caa1” por parte de Moody's, reforzada por un nuevo acuerdo con el FMI que respalda su trayectoria ([Reuters][8], [bbvaresearch.com][4], [en.wikipedia.org][11]). Estas señales han fortalecido la confianza en la macroeconomía de país.

**6. Riesgos y desafíos por delante**

* El fuerte recorte del Estado y despidos —más de 36?000 empleados públicos no renovados por la anterior administración— generan incertidumbre laboral ([wsj.com][15], [en.wikipedia.org][16]).

* La recuperación es frágil: el consumo interno apenas se recupera, el dólar paralelo opera al alza, y el contexto electoral (octubre 2025) añade presión política y cambiaria ([Reuters][9], [Reuters][1]).

Argentina transita una fase de reinvención económica: crece con robustez, modera la inflación y levanta la confianza inversora, pero enfrenta un fuerte costo social y riesgos electorales que podrían revertir avances. La clave estará en sostener el crecimiento sin fracturar el tejido social y cumplir las metas del FMI.

