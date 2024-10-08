Funcionarios de la Delegación Municipal San Juan del Cicpc detuvieron a Hilario Sánchez Sitjar, de 69 años, tras ser señalado como el responsable del hurto de un vehículo Chevrolet Blazer, placa A174RY, ocurrido en la carrera 17 del municipio Iribarren, estado Lara.

El trabajo de investigación, que incluyó el análisis de grabaciones de seguridad y pesquisas de campo, reveló el modus operandi del aprehendido. Sánchez aprovechaba su apariencia longeva para pasar desapercibido, simulando ser un vendedor de café.

Con un termo en mano, merodeaba la zona para ganarse la confianza de los transeúntes y detectar a dueños de vehículos distraídos. Una vez identificado el objetivo, utilizaba una ganzúa para violentar la cerradura y sustraer la unidad, la cual contenía mercancía de un establecimiento comercial, según nota compartida por el director nacional, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

Tras su captura en la carrera 24, parroquia Concepción, los funcionarios lograron recuperar el vehículo-que el sujeto pretendía desvalijar para vender sus partes-, así como parte de la mercancía hurtada y la indumentaria utilizada durante el hecho, según la versión policial.

Al verificar sus datos en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se constató que Sánchez posee una solicitud activa por hurto de vehículo ante un tribunal del estado Falcón. Asimismo, cuenta con un extenso prontuario de 20 registros policiales por delitos como robo y hurto de vehículos, posesión y comercio de sustancias estupefacientes, hurto agravado y robo genérico.

El detenido ha sido puesto a la orden del Ministerio Público para su debido proceso legal. AC