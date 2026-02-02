Los dirigentes políticos de Voluntad Popular, Freddy Superlano y Roland Carreño, se reencontraron este sábado 28 de febrero en el estado Barinas, luego que a ambos recibieran la libertad plena tras casi 20 meses en detención en Venezuela.

«Después del injusto encierro y del horror vivido, hoy el abrazo habla por sí solo. La libertad siempre encuentra su camino… incluso cuando parecía imposible. Que este abrazo nos recuerde que ningún encierro es más fuerte que la esperanza, y que la fe, cuando es firme, nunca se rinde», detalló la tolda naranja en sus redes sociales, tras compartir el emotivo momento.

El Gobierno otorgó la libertad plena a Superlano este viernes, al retirarle el grillete electrónico que le fue colocado tras su excarcelación con medida de casa por cárcel en horas de la madrugada del pasado 9 de febrero.

Por su parte, Carreño fue excarcelado el 14 de enero de 2026 tras permanecer 17 meses detenido, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.