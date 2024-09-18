Tarazón tendrá la responsabilidad de coordinar las misiones comerciales y potenciar la oferta exportable venezolana hacia nuevos mercados

Tarazón Bolívar egresó de la Universidad Central de Venezuela como abogada. Foto: Archivo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a la abogada Andreína Tarazón Bolívar como viceministra de Política Comercial Internacional. El nombramiento quedó establecido en el Decreto Presidencial n.º 5.245, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.984.

Bajo este mismo decreto, Tarazón Bolívar asume simultáneamente la presidencia de la Fundación Instituto Marca País en condición de encargada.

Medios del Estado señalaron que esta unificación de funciones busca «centralizar la identidad económica con la operatividad comercial, permitiendo que la imagen del país funcione como el estandarte principal en cada acuerdo o convenio internacional que se suscriba bajo su coordinación».

Bajo este nuevo esquema, Tarazón tendrá la responsabilidad de coordinar las misiones comerciales y potenciar la oferta exportable venezolana hacia nuevos mercados.

Tarazón Bolívar egresó de la Universidad Central de Venezuela como abogada. Es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y cuenta con experiencia previa en el gabinete ministerial.

Anteriormente, se desempeñó como Ministra para la Mujer e Igualdad de Género, así como Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), cargos que ocupó durante la administración anterior