Departamento de Estado lanza programa de subvenciones 2026 para Venezuela

Los proyectos deben completarse en 18 meses, con inicio programado para el 1 septiembre 2026, y deben alinearse con el plan trifásico venezolano de recuperación, transformación y crecimiento económico, con especial énfasis en energía, minería, tecnología y alianzas universitarias

La institución subrayó que la fecha límite para presentar solicitudes es el 30 abril 2026 | Foto: Federico Parra / AFP

La Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU) del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Sección de Diplomacia Pública (PDS), ha publicado la Declaración del Programa Anual (DPA) para 2026, invitando a organizaciones elegibles a presentar propuestas de financiamiento enfocadas en la cooperación y el desarrollo estratégico en Venezuela.

El programa VAU PDS 2026 tiene como objetivo financiar hasta diez proyectos, con montos que oscilan entre 25.000 y 200.000 dólares, y un financiamiento total aproximado de 500.000 dólares, sujeto a disponibilidad de fondos. Los proyectos deberán completarse en un periodo de hasta 18 meses, con fecha de inicio prevista para el 1 de septiembre de 2026.

Esta convocatoria busca propuestas alineadas con el plan trifásico de recuperación, transformación y crecimiento económico de Venezuela, con especial interés en iniciativas relacionadas con energía, minería, tecnología y alianzas de educación superior que fortalezcan la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos.

Subvención solo para ONG, investigaciones y universidades

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Podrán participar organizaciones sin fines de lucro, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y universidades, mientras que las entidades con fines de lucro no son elegibles como beneficiarios principales. El organismo subraya, aunque no se manera obligatoria, que los solicitantes compartan los costos del proyecto o cuenten con una contrapartida.

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 30 de abril de 2026. La Sección de Diplomacia Pública recordó que esta oportunidad está sujeta a la disponibilidad de fondos y que la concesión de subvenciones puede ajustarse en función del interés del gobierno de Estados Unidos y de los criterios de evaluación establecidos.

Para obtener información detallada sobre los requisitos de elegibilidad y los procedimientos de solicitud, los interesados deben consultar el aviso oficial del programa VAU PDS 2026, número de oportunidad 2026VE–001.