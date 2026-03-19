Delcy Rodríguez renueva su gabinete: cambia a los ministros de Transporte, Trabajo, Energía Eléctrica y Vivienda

Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución del general Jorge Márquez, a quien también designó como nuevo ministro de Vivienda, los más recientes cambios ministeriales implementados desde la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Asimismo, la mandataria designó a la diputada Jacqueline Faría como nueva ministra de Transporte y al magistrado Carlos Alexis Castillo al frente del Ministerio de Trabajo.

Los nombramientos fueron anunciados en las redes sociales de Rodríguez, quien destacó que Alcalá es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar -una de las principales casas de estudio del país suramericano- y «especialista de proyectos eléctricos».

El nuevo ministro tendrá la responsabilidad de «seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional», señaló la mandataria.

Fotografía de archivo de una planta de energía en Caracas (Venezuela) EFE/ Rayner Pena R

Asimismo, agradeció al general Márquez Monsalve por su desempeño en el Ministerio de Energía Eléctrica, e indicó que con su designación al frente de la cartera de Vivienda «tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna».

Rodríguez señaló que el nuevo ministro de Vivienda seguirá ejerciendo como jefe del Sistema 1×10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar.

Además, Rodríguez destituye del Ministerio de Transporte a Aníbal Coronado, a quien había nombrado como titular de este despacho en enero pasado, y del Ministerio de Trabajo a Eduardo Piñate, designado en 2024.

Indicó que la designación de Faría busca «fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional» y sobre el nuevo ministro de Trabajo destacó su perfil como abogado especialista en Derecho del Trabajo.

Cambios en el gabinete de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada anunció estos cambios minutos después de la destitución del general Vladimir Padrino López, tras más de una década como ministro de Defensa en el país, a quien sustituirá en la cartera el general Gustavo González López, actual comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de contrainteligencia militar.

Desde el pasado 5 de enero, cuando se juramentó como presidenta encargada, Rodríguez inició un proceso de acercamientocon la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado «socio y amigo»- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

El Parlamento -dominado por el chavismo- aprobó una reforma de Hidrocarburos, y actualmente debate una reforma de minería para abrir ambos sectores al capital extranjero y privado, y para esto es clave el fortalecimiento de la industria eléctrica, un servicio que ha tenido fallas masivas durante años; siendo el apagón nacional de marzo de 2019 una de las crisis más graves del sector.

La mandataria encargada ha hecho otros cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.