Delcy Rodríguez pide junto a secretario de Trump que se acelere la reforma de la Ley de Minas en Venezuela

Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles, junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dar celeridad a la reforma de la Ley de Minas -que todavía tiene que presentarse al Parlamento venezolano-, y cuyo objetivo es ampliar el marco legal para desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.

En el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, la mandataria encargada dijo que su equipo económico presentará «en los próximos días» al Parlamento, controlado por el chavismo, una «ampliación de la Ley de Minas».

«Queremos pedir la colaboración de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para actuar con celeridad, que nosotros podamos presentar al pueblo de Venezuela, a los sectores empresariales nacionales e internacionales, las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de la minería», expresó.

El secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum (i); la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello (d), en una fotografía de este miércoles en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

La idea, prosiguió, es que haya «una fórmula virtuosa» con la que gane tanto el empresario extranjero que invierta en el país suramericano como el propio pueblo venezolano.

Empresas estadounidenses desean invertir

Por su parte, Burgum aseguró durante su visita en Caracas que empresas estadounidenses relacionadas con la minería están «deseosas» de comenzar a operar en Venezuela, y añadió que muchas de ellas ya trabajaron en el pasado en el país suramericano.

Asimismo, subrayó las riquezas minerales de Venezuela y afirmó que las «oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia» entre ambos países «no tienen límites».

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, asiste a una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este miércoles en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

«Venezuela es un país sumamente rico, es un país que contiene grandes reservas no solamente de petróleo y gas, sino también de minerales críticos. En este mundo tan enorme somos vecinos geográficos con mucha sinergia», destacó en un traducción simultánea.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

Fortalecimiento del intercambio minero y energético

La Embajada estadounidense consideró la visita como «otro paso vital e histórico que impulsa el plan de tres fases» del Gobierno de Donald Trump en Venezuela.

En la misma red social, el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, indicó que Burgum está «acompañado de empresarios interesados en fortalecer el intercambio energético y minero» entre ambas naciones.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, presentó un plan para Venezuela que establece tres etapas: «estabilización, recuperación y transición».

Contacto permanente entre Venezuela y EE.UU.

El pasado jueves, la mandataria encargada aseguró que Caracas y Washington están abriendo «una nueva agenda de cooperación» bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios funcionarios de EE.UU., entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d), y el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, caminan al finalizar una reunión, el 11 de febrero de 2026, en Caracas. EFE/ Miguel Gutiérrez

En este sentido, Trump destacó el martes pasado en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudoprovenientes de Venezuela, país al que llamó «nuevo amigo y socio».

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EE.UU. como resultado de los diálogos con el Gobierno del líder republicano e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

Este martes, la estatal petrolera venezolana PDVSA anunció que suscribió nuevos acuerdos de venta de crudo y derivados para su comercialización en Estados Unidos.

La visita tiene lugar después de la operación conjunta emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos a países vecinos.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido con no dejar pasar «ni una gota de petróleo» por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo mundial, y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.