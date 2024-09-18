La funcionaria venezolana habría presentado en septiembre una oferta a la administración estadounidense: liderar un gobierno de transición junto con Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia que fue enviado a España

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ofreció al presidente estadounidense Donald Trump encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política del país, reportó este jueves el Miami Herald al citar fuentes cercanas a las discusiones.

Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la administración Trump con la intermediación de Qatar, detalló la nota.

La primera oferta: la renuncia de Maduro a cambio de garantías en Venezuela

La primera oferta, presentada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia, con garantías de seguridad, en Venezuela, donde Rodríguez asumiría la presidencia.

Este plan es similar a uno revelado la semana pasada por The New York Times en el que Maduro ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidense sus proyectos de petróleo y oro, contratos preferentes, redirigir de China a Estados Unidos la exportación de petróleo y terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia.

La segunda propuesta: Delcy Rodríguez y Miguel Rodríguez Torres encabezarían un gobierno de transición

En la segunda propuesta reportada por el Miami Herald, presentada en septiembre,Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres encabezarían un gobierno de transición mientras Maduro buscaría el exilio en Turquía o Qatar.

Rodríguez Torres fue enviado a España, sin posibilidad de regreso, en 2023 tras ser liberado por el régimen chavista.

Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia | Foto: Juan Barreto / AFP

Los planes se presentaron mediante mediadores de Qatar, donde Rodríguez mantiene una «relación significativa» con miembros de la familia real y tiene parte de sus activos, según el diario miamense.

Esas propuestas «buscaron persuadir a sectores del gobierno de Estados Unidos que un ‘madurismo sin Maduro’ podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante», escribió el medio.

Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

La información trasciende un día después de que Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia para efectuar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra «el narcotráfico» en tierra tras los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado al menos 27 personas en 5 ataques a embarcaciones cerca de las costas de Venezuela en lo que va de la administración de Trump, que ha justificado las acciones porque, según él, buscaban introducir drogas a Estados Unidos.

Pero, preguntado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Maduro, Trump indicó el miércoles que sería «ridículo» responder a esa pregunta.

En tanto, el chavismo expresó el miércoles que ve con «extrema alarma» el uso de la CIA como «una amenaza» contra Venezuela, un conjunto de acciones que forman parte de «maniobras» que buscan «legitimar una operación de cambio de régimen» en el país.