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Delcy Rodríguez negoció en Barajas 6 millones de barriles de crudo para financiar al PSOE

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Delcy Rodríguez negoció en Barajas 6 millones de barriles de crudo para financiar al PSOE
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Política
  • 24 de marzo de 2026
By Redacción - 3 segundos ago
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El

El empresario Víctor de Aldama reveló dicha información en un sobre que entregó a principios del mes de marzo a la Audiencia Nacional de España durante su comparecencia

Petro y Delcy Rodríguez relanzarán en la frontera una relación histórica y de altibajos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto EFE/ Miguel Gutiérrez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, negoció con el exministro español José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Barajas, Madrid, 6 millones de barriles de crudo para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez desde 2022.

El empresario Víctor de Aldama reveló dicha información en un sobre que entregó a principios del mes de marzo a la Audiencia Nacional de España durante su comparecencia, que se prolongó por unas dos horas.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a El Español que la documentación entregada por Aldama vincula la visita de Delcy Rodríguez a España en el año 2020 con el cupo de petróleo que iba a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

Aldama señaló que la visita a Madrid de la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro era para, entre otros asuntos, negociar la puesta a disposición del PSOE de barriles de crudo de Pdvsa.

El sobre, según el medio español, contiene un certificado fechado el 4 de febrero de 2020 que ofrece seis millones de barriles de crudo Boscán, con un plazo de vencimiento de 45 días.

Sobre entregado por el empresario Víctor de Aldama a la Audiencia Nacional de España

La operación, según la investigación, no llegó a materializarse completamente. Sin embargo, sí se habría producido un anticipo de cinco millones de euros que terminó en una cuenta bancaria en Rusia.

El Español asegura que este elemento es considerado “clave por los investigadores”, ya que demostraría que la negociación fue más allá de un simple planteamiento teórico.

La entrega de la puesta a disposición de seis millones de crudo Boscán se produjo 15 días exactos después de la visita de Delcy Rodríguez a España.

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