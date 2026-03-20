La presidenta encargada del país caribeño destituyó al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, sancionado por Estados Unidos, y designó a Rafael Prieto Martínez y a otros altos mandos militares

Delcy Rodríguez designó nuevos jefes en Aviación, Armada y Milicia y reconfiguró la cúpula militar venezolana (REUTERS)

El Gobierno de Venezuela designó a Royman Hernández Briceño como nuevo comandante general de la Aviación Militar, a Jorge Agüero Montes como jefe de la Armada y a Nayade Lockiby Belmonte al frente de la Milicia, según informó el jueves el canal de las Fuerzas Armadas, TVFANB, en el marco de una renovación del alto mando militar.

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Hernández Briceño reemplaza a Lenín Ramírez Villasmil, quien ocupaba el cargo desde 2024. El oficial se desempeñaba como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, una zona militar que abarca los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico. En enero, el ahora comandante de la Aviación difundió un mensaje en el que rechazó acciones de Estados Unidos en territorio venezolano y afirmó: “el ataque ilegal e imprudente perpetrado” por ese país “para secuestrar” al dictador Nicolás Maduro.

En paralelo, el almirante Jorge Agüero Montes asumió como jefe de la Armada en sustitución de Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, quien estaba en el cargo desde 2024. Agüero Montes ejerció entre agosto de 2023 y octubre de 2024 como jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Nueva Esparta, en el estado insular venezolano.

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Por su parte, el mayor general Nayade Lockiby Belmonte asumió la jefatura de la Milicia en reemplazo de Orlando Romero Bolívar, también en funciones desde 2024. El nuevo responsable había sido designado en diciembre como autoridad única de varias comunidades ubicadas entre Caracas y el estado costero de La Guaira.

Los cambios en estos tres componentes se conocieron un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informara sobre diez nuevas designaciones dentro del Gobierno, entre ellas la de Gustavo González López como ministro de Defensa, en reemplazo de Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo desde 2014.

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Los cambios se conocieron un día después de que Delcy Rodríguez informara sobre diez nuevas designaciones dentro del Gobierno, entre ellas la de Gustavo González López (d) como ministro de Defensa (REUTERS)

Rodríguez también dispuso modificaciones en los comandantes generales del Ejército, la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, en una reconfiguración más amplia del mando castrense.

En un mensaje difundido en Telegram, la mandataria señaló: “Anuncio al país la designación de los integrantes del alto mando militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la república”.

En el mismo mensaje, Rodríguez indicó que instruyó a las nuevas autoridades a “trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa y solidaria”, así como en la construcción de “un país de justicia social y felicidad absoluta para todos”.

González López, de 65 años, asumió el cargo en el despacho ubicado en Fuerte Tiuna, en Caracas, el principal complejo militar del país. Su designación se produjo poco más de dos meses después de su nombramiento como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Esas funciones quedaron en manos de Henry Navas y Germán Gómez, respectivamente.

El nuevo ministro de Defensa estuvo al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en dos etapas: entre 2014 y 2018, y entre 2019 y 2024, ambas por designación del dictador Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, capturada en enero en medio de ataques estadounidenses.

Tanto la DGCIM como el Sebin fueron señalados por organizaciones no gubernamentales y por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos, de acuerdo con informes de esas entidades.